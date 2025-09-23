szeptember 23., kedd

Mai évfordulók
3 órája

Sokan csinálják Nyíregyházán, de most egy házaspár tette, méghozzá a nyilvános parkolóban

Napi bosszúság Nyíregyházán: autókat húznak meg, letörik a tükröket, vagy egyszerűen csak rácsapják a szomszéd kocsira az ajtót.

Nagy Zoltán
Sokan csinálják Nyíregyházán, de most egy házaspár tette, méghozzá a nyilvános parkolóban

Ebben a parkolóban sérült meg az autó ajtaja.

Forrás: illusztráció / Google Maps

Ezúttal egy felháborodott bejegyzés indította el a lavinát a Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportban. Ez történt az autójával!

Megsérült az autója.
Az autójában okozott kárt.
Forrás: Nyíregyen Hallottam

„Sziasztok. Keresem azt a személyt, aki feltételezhetően járművet vezetve az éjszaka folyamán sikeresen letörte a Toldi u. 57. szám előtt parkoló fekete Skoda Octaviám jobb oldali visszapillantó tükrét. Aki esetleg bármit is látott, nyugodtan írhat privát üzenetet. Köszönöm szépen” – írta egy férfi.

Nem csak az ő autója szívta meg

A kommentek között azonban akadt valaki, aki szintén panaszkodott: „Én meg azt a Mitsubishi terepjárós idős házaspárt keresem, akik 2025.09.06-án balról parkoltak mellettem a nyíregyházi OBI parkolójában. Az anyósülésen ülő hölgy olyan ügyesen nyitotta ki az ajtót, hogy nekicsapta a kocsimnak. Lássuk, jelentkeznek-e, vagy sem.”

Egy másik hozzászóló pedig keserű iróniával reagált: „Még hisztek a mesében, hogy jelentkeznek?”

 

