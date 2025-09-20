szeptember 20., szombat

Friderika névnap

28°
+25
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Használtautó

2 órája

Népszerűek a 6000 kilométer alatt futott autók, de melyik a legkeresettebb? Körülnéztünk vármegyénkben

Címkék#BMW X#autó#Toyota

A Használtautó.hu adatai szerint továbbra is töretlen a kereslet azokra az autókra, amelyek szinte újak, de már eladóvá váltak. Szétnéztünk, hogy vármegyénkben melyik típusok viszik a prímet.

Mihály Norbert

A hivatalos áfaszabályozás szerint újnak minősül egy autó, ha még nem helyezték forgalomba, vagy legfeljebb 6000 kilométert futott, illetve ha a regisztrációja óta kevesebb mint 6 hónap telt el. Ezek a modellek gyakorlatilag új állapotú autók, viszont elérhetőbb áron kínálják őket, ami ideális kompromisszumot jelent az újat keresőknek.

autók
A BMW X sorozata nagyon kelendő autók
Fotó: Wikipedia

A 6000 kilométer alatti autók újnak számítanak

– A 6000 kilométer alatti autók gyakorlatilag még újnak számítanak, ezért jól mutatják, milyen modellek iránt van most a legnagyobb kereslet. A Suzuki hármas élmezőnye (Vitara, S-Cross, Swift) a kedvező ár-érték aránynak és megbízhatóságnak köszönhető. A Skoda Octavia a céges vásárlók, a Nissan SUV-k pedig a családosok körében népszerűek, míg a prémium szegmenst a BMW X-sorozat képviseli. Érdekesség, hogy a Ford Transit is jelen van a top tízben mint az egyedüli haszonjármű, az MG ZS pedig az egyetlen kínai autómárka a listán – emelte ki sajtóközleményében Koralewsky Márk, a Használtautó.hu üzletágvezetője.

Amennyiben leszűrjük vármegyénkre ugyanezen feltételeket, jelen pillanatban 88 darab olyan gépjárművet találunk, amely megfelel a keresésnek. Persze anomáliák itt is vannak, hiszen egy-két esetben el van gépelve a kilométeróra-állás. Érdekes módon nálunk a BMW X-sorozat képviselteti magát a legnagyobb számban, átlagban 4000-5000 kilométernyi futással, amelyet a Toyota követ, legnépszerűbb modelljeként a Yaris. A harmadik helyen az Opel tanyázik, nevezetesen az Astra és a Corsa, bár ezek inkább 2010 körüli, többnyire garázsban tartott autók.

Persze érdekességeket is találtunk, úgy mint egy 1990-es gyártású Trabant 1.1-et, melynek órájából mindössze alig több mint 800 kilométer köszön vissza, valamint egy 5460 kilométert megtett 1994-es Lada 2104-est. A legütősebb darab viszont egy éppen 6000 kilométer körül futott 1960-ban gyártott Buick Le Sabre a listán.

A Suzuki, mint megunhatatlan népautó
Fotó: Wikipedia

Kapcsoljuk össze a keresésünket a légértéktartóbb autókkal. Itt egyértelműen kirajzolódik, hogy a Suzuki Swift és az Opel Corsa veszít legkevesebbet az értékéből. A lista másik végén az Opel Astrát, a Ford Focust, a Volkswagen Passatot és a BMW 5-ös sorozatot találjuk. Vagyis a fentebb említett két modell esetében lehet a legtöbbet spórolni egy-egy jó állapotban lévő használt darab megvásárlásával. Ennek az lehet az elsődleges oka, hogy ebben a kategóriában egyre kevesebb az új modell, mivel a gyártók a kisebb árrések és nyereség miatt egyre inkább kivezetik őket a kínálatból, vásárlói oldalról viszont továbbra is nagy rájuk az igény.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu