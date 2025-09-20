Népszerűek a 6000 kilométer alatt futott autók, de melyik a legkeresettebb? Körülnéztünk vármegyénkben

A hivatalos áfaszabályozás szerint újnak minősül egy autó, ha még nem helyezték forgalomba, vagy legfeljebb 6000 kilométert futott, illetve ha a regisztrációja óta kevesebb mint 6 hónap telt el. Ezek a modellek gyakorlatilag új állapotú autók, viszont elérhetőbb áron kínálják őket, ami ideális kompromisszumot jelent az újat keresőknek.

– A 6000 kilométer alatti autók gyakorlatilag még újnak számítanak, ezért jól mutatják, milyen modellek iránt van most a legnagyobb kereslet. A Suzuki hármas élmezőnye (Vitara, S-Cross, Swift) a kedvező ár-érték aránynak és megbízhatóságnak köszönhető. A Skoda Octavia a céges vásárlók, a Nissan SUV-k pedig a családosok körében népszerűek, míg a prémium szegmenst a BMW X-sorozat képviseli. Érdekesség, hogy a Ford Transit is jelen van a top tízben mint az egyedüli haszonjármű, az MG ZS pedig az egyetlen kínai autómárka a listán – emelte ki sajtóközleményében Koralewsky Márk, a Használtautó.hu üzletágvezetője.

Amennyiben leszűrjük vármegyénkre ugyanezen feltételeket, jelen pillanatban 88 darab olyan gépjárművet találunk, amely megfelel a keresésnek. Persze anomáliák itt is vannak, hiszen egy-két esetben el van gépelve a kilométeróra-állás. Érdekes módon nálunk a BMW X-sorozat képviselteti magát a legnagyobb számban, átlagban 4000-5000 kilométernyi futással, amelyet a Toyota követ, legnépszerűbb modelljeként a Yaris. A harmadik helyen az Opel tanyázik, nevezetesen az Astra és a Corsa, bár ezek inkább 2010 körüli, többnyire garázsban tartott autók.

Persze érdekességeket is találtunk, úgy mint egy 1990-es gyártású Trabant 1.1-et, melynek órájából mindössze alig több mint 800 kilométer köszön vissza, valamint egy 5460 kilométert megtett 1994-es Lada 2104-est. A legütősebb darab viszont egy éppen 6000 kilométer körül futott 1960-ban gyártott Buick Le Sabre a listán.

Kapcsoljuk össze a keresésünket a légértéktartóbb autókkal. Itt egyértelműen kirajzolódik, hogy a Suzuki Swift és az Opel Corsa veszít legkevesebbet az értékéből. A lista másik végén az Opel Astrát, a Ford Focust, a Volkswagen Passatot és a BMW 5-ös sorozatot találjuk. Vagyis a fentebb említett két modell esetében lehet a legtöbbet spórolni egy-egy jó állapotban lévő használt darab megvásárlásával. Ennek az lehet az elsődleges oka, hogy ebben a kategóriában egyre kevesebb az új modell, mivel a gyártók a kisebb árrések és nyereség miatt egyre inkább kivezetik őket a kínálatból, vásárlói oldalról viszont továbbra is nagy rájuk az igény.