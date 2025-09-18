Pénteken hagyja otthon az autót – európai autómentes nap Fehérgyarmaton

Mobilitás mindenkinek mottóval rendezik meg az európai autómentes napot pénteken Fehérgyarmaton a Bessenyei utcában és a mellette lévő parkolókban. Emiatt 7.30 és 14 óra között a Bessenyei utcát le is zárják az autóforgalom elől.

Az Európai Autómentes Napon Fehérgyarmaton is érdemes lesz kerékpárra, vagy akár görkorcsolyára pattanni a mobilitás jegyében

Fotó: Fehérgyarmat Facebook oldala

A program fél 9-kor megnyitóval kezdődik, majd a Mobilitás mindenkinek rajpályázat eredményhirdetésével folytatódik.

A köszöntők után 9 órakor forgalomlassító sétára indulnak a résztvevők a Petőfi és a Tömöttvár utcán, fél 10-től pedig minden bemutató és előadás a biztonságos kerékpáros közlekedésről szól. A megszerzett tudás birtokában kétkeréken úti cél lesz a Tiszavirág Ifjúsági Tábor, ahol kvízek, versenyek várják a csapatokat.

A Bessenyei úton és a tábor területén is állandó standok lesznek, ahol egészségügyi mérésekkel, tanácsadással, gyermekfoglalkozásokkal, tűzoltó bemutatóval, iskolai osztályok sorversenyével, elsősegély-nyújtó bemutatóval és vetélkedővel színesítik a gazdag programkínálatot.