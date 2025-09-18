1 órája
Pénteken hagyja otthon az autót – európai autómentes nap Fehérgyarmaton
Pattanjon kerékpárra és kerülje el pénteken a Bessenyei utcát! Az európai autómentes nap Fehérgyarmaton érdekes programokkal, kvízekkel és versenyekkel és bemutatókkal várja az érdeklődőket.
Mobilitás mindenkinek mottóval rendezik meg az európai autómentes napot pénteken Fehérgyarmaton a Bessenyei utcában és a mellette lévő parkolókban. Emiatt 7.30 és 14 óra között a Bessenyei utcát le is zárják az autóforgalom elől.
A program fél 9-kor megnyitóval kezdődik, majd a Mobilitás mindenkinek rajpályázat eredményhirdetésével folytatódik.
A köszöntők után 9 órakor forgalomlassító sétára indulnak a résztvevők a Petőfi és a Tömöttvár utcán, fél 10-től pedig minden bemutató és előadás a biztonságos kerékpáros közlekedésről szól. A megszerzett tudás birtokában kétkeréken úti cél lesz a Tiszavirág Ifjúsági Tábor, ahol kvízek, versenyek várják a csapatokat.
A Bessenyei úton és a tábor területén is állandó standok lesznek, ahol egészségügyi mérésekkel, tanácsadással, gyermekfoglalkozásokkal, tűzoltó bemutatóval, iskolai osztályok sorversenyével, elsősegély-nyújtó bemutatóval és vetélkedővel színesítik a gazdag programkínálatot.
Erre hívják fel a figyelmet
Az európai autómentes nap (nem hivatalosan: autómentes világnap; angolul: European Car Free Day vagy In Town Without My Car! Day) egy 1998 óta minden évben szeptember 22-én megtartott – a társadalom környezettudatosságát erősíteni hivatott – rendezvénysorozat, amely fel kívánja hívni a városlakók és a városvezetés figyelmét:
- a megnövekedett autóforgalom okozta környezeti, baleseti és városképi problémákra,
- a közlekedési mód felelősségteljes megválasztására,
- a fenntartható, környezet- és emberbarát városi közlekedés előnyeire,
- a közösségi, a kerékpáros és a gyalogos közlekedés fejlesztésének szükségességére – írja a wikipédia.