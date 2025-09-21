2 órája
Autómentes nap: kocsi nélkül a tisztább levegőért
A kevesebb autó tisztább levegőt is jelent, amihez bárki hozzájárulhat.
Arra biztatják a gyerekeket, hogy ne autóval érkezzenek az iskolába
Fotó: Illusztráció: bicibusz.hu
Ahogy minden évben, úgy az idén is szeptember 22-én lesz az autómentes nap. E világnap keretében számos országban arra biztatják az embereket, hogy hagyják otthon az autóikat, és helyette valamilyen alternatív, fenntartható közlekedési formával érjék el az úti céljukat. A kezdeményezéshez Záhony is csatlakozik. Ahogy arról az önkormányzat közösségi oldalán beszámolt, Záhony egy olyan kisváros, ahol minden könnyedén elérhető gyalog vagy kerékpárral. Éppen ezért szeptember 22-én arra kérnek mindenkit – főleg a gyerekeket –, hogy autó helyett gyalog, biciklivel vagy rollerrel induljanak útnak az iskolába, munkahelyre vagy akár helyi ügyet intézni. Arra is rávilágítottak, hogy a kevesebb autó a tisztább levegőt, csendesebb környezetet, egészségesebb életet jelent.
Egyet csak begyötört Edomwonyi, pontot szerzett a Szpari a listavezető ellen (fotók, videó)
Hihetetlen, mi megy a nyíregyházi lakáspiacon, kapkodja itt eladó és vevő is a fejét
Nyíregyháza extrém hétvégéje: vad terepakadály- és terepfutó verseny, tele adrenalinnal! (fotók, videó)
Emlékszel még? Ezeket a retrócsodákat őrzi egy nagyhalászi kincseskamra (fotók!)