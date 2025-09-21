szeptember 21., vasárnap

Biciklivel az iskolába!

1 órája

Autómentes nap: kocsi nélkül a tisztább levegőért

Címkék#autómentes nap#Záhony#környezetvédelem

A kevesebb autó tisztább levegőt is jelent, amihez bárki hozzájárulhat.

Szon.hu
Autómentes nap: kocsi nélkül a tisztább levegőért

Arra biztatják a gyerekeket, hogy ne autóval érkezzenek az iskolába

Fotó: Illusztráció: bicibusz.hu

Ahogy minden évben, úgy az idén is szeptember 22-én lesz az autómentes nap. E világnap keretében számos országban arra biztatják az embereket, hogy hagyják otthon az autóikat, és helyette valamilyen alternatív, fenntartható közlekedési formával érjék el az úti céljukat. A kezdeményezéshez Záhony is csatlakozik. Ahogy arról az önkormányzat közösségi oldalán beszámolt, Záhony egy olyan kisváros, ahol minden könnyedén elérhető gyalog vagy kerékpárral. Éppen ezért szeptember 22-én arra kérnek mindenkit – főleg a gyerekeket –, hogy autó helyett gyalog, biciklivel vagy rollerrel induljanak útnak az iskolába, munkahelyre vagy akár helyi ügyet intézni. Arra is rávilágítottak, hogy a kevesebb autó a tisztább levegőt, csendesebb környezetet, egészségesebb életet jelent.

 

