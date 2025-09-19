szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

21°
+21
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Az ő hangjuk

1 órája

Meglepő, de tény, a csecsemők is kommunikálnak velünk!

Címkék#baba nyelv#ösztönös#csecsemő#szülő#hang

Ön érti, mit mond a pár hónapos gyermeke? A babanyelvet ösztönös hangok alkotják.

Munkatársunktól

Sír a pici, és nem tudom, mi a baja – halljuk a kétségbeesett mondatot sok anyukától, főleg azoktól akik az első  kisbabájuk jelzéseit szeretnék megérteni. Az újszülött nem beszél, vagy mégis kommunikál? Ösztönös hangok alkotják a babanyelvet.

Baba nyelv – a csecsemők nem szavakkal, hangokkal kommunikálnak
Babanyelv – a csecsemők nem szavakkal, hangokkal kommunikálnak
Illusztráció: MW

Babanyelv: öt ösztönös hangot adnak ki a csecsemők

A kisbabáknak van első nyelve?  Pár évvel ezelőtti Oprah Winfrey egy ausztrál anyukával beszélgetett arról, hogy mielőtt beszélni kezdenének, a csecsemők öt ösztönös hangot adnak ki, amelyek mindegyike egy adott szükséglethez kapcsolódik. Priscilla Dunstan alkotta meg, a Dunstan Baby Language-et, és pontosan elmagyarázta, hogy ezek a hangok az emberi fiziológia reflexein alapulnak, nem pedig a kultúrán vagy a nyelven, vagyis a babák világszerte használják őket. Vagyis a magyar csecsemők is ugyanazokkal a hangokkal fejezik ki az érzéseiket.

  • Neh = Éhes vagyok
  • Owh = Álmos vagyok
  • Heh = Kényelmetlenül érzem magam
  • Eair = Fáj a hasam
  • Eh = Büfiztess meg

A videóban láthatók és hallhatóak is, ahogy a baba kiejti a hangokat. Ön felismeri ezeket a kisbabájánál?

Magyarországon képzést is indítottak

A csecsemők jelzési valósak, már születésüktől fogva képesek jelzéseket adni a külvilág felé arról, hogy mit szeretnének, és mit nem. A pici babák viselkedési megnyilvánulásai alapján olykor nem könnyű a megfelelő következtetést levonni, majd ennek alapján cselekedni és ez sok szülőnek jelent komoly kihívást. Ennek a kora életkori „saját nyelvnek” a megértéséhez, értelmezéséhez nyújtott segítséget pár évvel ezelőtt egy, komoly kutatási eredményeken alapuló képzés, amit elsőként a Heim Pál Gyermekkórház hirdetett meg. Mert ha a szülő számára felismerhetővé válik a baba „saját nyelve”, és képes lesz értelmezni is azokat, akkor a jelzésekre megfelelően reagálhat, amivel növelheti az önbizalmát, és támogatja a hozzáértő gondozást is. 

– Az első gyerek születésénél az ember tele van kétségbeeséssel, figyeli a baba minden rezdülését, persze azonnal a legrosszabbra gondol, és rettegve próbál rájönni, mit akar a kisember – mondta Iván, aki ma már kétgyermekes apukakánt azt mondja: sokat segített volna a kislányuknál, ha ismerik a különböző hangok jelentését. – Szerintem egyikünk sem halott ebben eltérést, de végül megtanultuk valahogy, hogy mit szeretne a kicsi. A kisfiúnknál már minden könnyebb és ösztönösebb volt, kevesebb kétségbeeséssel, a gyakorlat „teszi a mestert”, akkor is, ha szülő. De a videót látva, tényleg felfedezhetőek a különbségek, csak erre nem áll rá, mindenki füle.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu