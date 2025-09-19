Meglepő, de tény, a csecsemők is kommunikálnak velünk!

Sír a pici, és nem tudom, mi a baja – halljuk a kétségbeesett mondatot sok anyukától, főleg azoktól akik az első kisbabájuk jelzéseit szeretnék megérteni. Az újszülött nem beszél, vagy mégis kommunikál? Ösztönös hangok alkotják a babanyelvet.

Babanyelv – a csecsemők nem szavakkal, hangokkal kommunikálnak

Babanyelv: öt ösztönös hangot adnak ki a csecsemők

A kisbabáknak van első nyelve? Pár évvel ezelőtti Oprah Winfrey egy ausztrál anyukával beszélgetett arról, hogy mielőtt beszélni kezdenének, a csecsemők öt ösztönös hangot adnak ki, amelyek mindegyike egy adott szükséglethez kapcsolódik. Priscilla Dunstan alkotta meg, a Dunstan Baby Language-et, és pontosan elmagyarázta, hogy ezek a hangok az emberi fiziológia reflexein alapulnak, nem pedig a kultúrán vagy a nyelven, vagyis a babák világszerte használják őket. Vagyis a magyar csecsemők is ugyanazokkal a hangokkal fejezik ki az érzéseiket.

Neh = Éhes vagyok

Owh = Álmos vagyok

Heh = Kényelmetlenül érzem magam

Eair = Fáj a hasam

Eh = Büfiztess meg

A videóban láthatók és hallhatóak is, ahogy a baba kiejti a hangokat. Ön felismeri ezeket a kisbabájánál?

Magyarországon képzést is indítottak

A csecsemők jelzési valósak, már születésüktől fogva képesek jelzéseket adni a külvilág felé arról, hogy mit szeretnének, és mit nem. A pici babák viselkedési megnyilvánulásai alapján olykor nem könnyű a megfelelő következtetést levonni, majd ennek alapján cselekedni és ez sok szülőnek jelent komoly kihívást. Ennek a kora életkori „saját nyelvnek” a megértéséhez, értelmezéséhez nyújtott segítséget pár évvel ezelőtt egy, komoly kutatási eredményeken alapuló képzés, amit elsőként a Heim Pál Gyermekkórház hirdetett meg. Mert ha a szülő számára felismerhetővé válik a baba „saját nyelve”, és képes lesz értelmezni is azokat, akkor a jelzésekre megfelelően reagálhat, amivel növelheti az önbizalmát, és támogatja a hozzáértő gondozást is.

– Az első gyerek születésénél az ember tele van kétségbeeséssel, figyeli a baba minden rezdülését, persze azonnal a legrosszabbra gondol, és rettegve próbál rájönni, mit akar a kisember – mondta Iván, aki ma már kétgyermekes apukakánt azt mondja: sokat segített volna a kislányuknál, ha ismerik a különböző hangok jelentését. – Szerintem egyikünk sem halott ebben eltérést, de végül megtanultuk valahogy, hogy mit szeretne a kicsi. A kisfiúnknál már minden könnyebb és ösztönösebb volt, kevesebb kétségbeeséssel, a gyakorlat „teszi a mestert”, akkor is, ha szülő. De a videót látva, tényleg felfedezhetőek a különbségek, csak erre nem áll rá, mindenki füle.