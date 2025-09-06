Minden ruháját kinőtte a gyerek? A nyíregyházi börzén túladhat a régieken és olcsón beszerezheti az újakat

Úgy nő a gyermek, mint a gomba? Ami tavaly ősszel jó volt rá, ma már a kedvenc játékbabáját melegíti? Jó hír a szülőknek: a NyírVV ismét babaruhabörzét hirdet, szeptember 7-én, vasárnap reggel hat órától a Búza téri piaccsarnok külső fedett részén adhatnak túl a kinőtt holmin és szerezhetik be a méretben megfelelő, használt, de kiváló állapotú nadrágot, pulcsit, hosszú ujjú pólót a cseperedő csemetének. A ruhákon túl gazdát cserélnek a megunt játékok és könyvek is. Aki árusítani szeretne, 700 forintért bérelhet asztalt személyesen, illetve telefonon 42/416-008-as számon hétköznapokon 8–14 óra között. A látogatók számára a belépés ingyenes.