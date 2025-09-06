szeptember 6., szombat

Címkék#babaruha#Nyíregyháza#börze

Munkatársunktól
Minden ruháját kinőtte a gyerek? A nyíregyházi börzén túladhat a régieken és olcsón beszerezheti az újakat

A szeptemberi börzén a szülők túladhatnak a kinőtt ruhácskákon, cipőkön és feltölthetik a gyermek őszi-téli ruhatárát

Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Úgy nő a gyermek, mint a gomba? Ami tavaly ősszel jó volt rá, ma már a kedvenc játékbabáját melegíti? Jó hír a szülőknek: a NyírVV ismét babaruhabörzét hirdet, szeptember 7-én, vasárnap reggel hat órától a Búza téri piaccsarnok külső fedett részén adhatnak túl a kinőtt holmin és szerezhetik be a méretben megfelelő, használt, de kiváló állapotú nadrágot, pulcsit, hosszú ujjú pólót a cseperedő csemetének. A ruhákon túl gazdát cserélnek a megunt játékok és könyvek is. Aki árusítani szeretne, 700 forintért bérelhet asztalt személyesen, illetve telefonon 42/416-008-as számon hétköznapokon 8–14 óra között. A látogatók számára a belépés ingyenes.

 

