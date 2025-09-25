Költséghatékony megoldás
3 órája
Baktalórántháza ékessége hamarosan téli álomra szenderedik
Még néhányig látogatható. Utána bezár a Dégenfeld Kastélymúzeum, Baktalórántháza emblematikus épülete.
Baktalórántháza központjában található Dégenfeld Kastélymúzeum és Károlyi Gyula Emlékház pénteken technikai okok miatt zárva tart. A kastélymúzeum és az emlékház az idei évben még szeptember 27-én, szombaton és 30-án, kedden tart nyitva. Utána költséghatékonysági okok miatt téli szünetet tartanak és majd csak tavasszal nyitnak ki újra.
Baktalórántháza az államtól kapta vissza a kastélyt
Baktalórántháza önkormányzata 2006-ban kapta vissza az államtól a Dégenfeld kastélyt, de még pár évnek el kellett telnie, mire megtalálták az épületnek a legjobb szerepet: interaktív múzeum lett benne.
