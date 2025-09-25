szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

13°
+20
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Költséghatékony megoldás

34 perce

Baktalórántháza ékessége hamarosan téli álomra szenderedik

Címkék#Károlyi Gyula Emlékház#Dégenfeld Kastélymúzeum#önkormányzat

Még néhányig látogatható. Utána bezár a Dégenfeld Kastélymúzeum, Baktalórántháza emblematikus épülete.

Szon.hu
Baktalórántháza ékessége hamarosan téli álomra szenderedik

Baktalórántháza központjában található Dégenfeld Kastélymúzeum és Károlyi Gyula Emlékház pénteken technikai okok miatt zárva tart. A kastélymúzeum és az emlékház az idei évben még szeptember 27-én, szombaton és 30-án, kedden tart nyitva. Utána költséghatékonysági okok miatt téli szünetet tartanak és majd csak tavasszal nyitnak ki újra. 

Baktalórántháza Dégenfeld kastély
Baktalórántháza ékessége a Dégenfeld kastély Fotó: MW

Baktalórántháza az államtól kapta vissza a kastélyt

Baktalórántháza önkormányzata 2006-ban kapta vissza az államtól a Dégenfeld kastélyt, de még pár évnek el kellett telnie, mire megtalálták az épületnek a legjobb szerepet: interaktív múzeum lett benne.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu