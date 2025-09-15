Bálabontás Csengerben: erre tömegek buktak rá! (fotókkal)

Szatmár aranya az alma, ennek apropóján a bálákat is bevetették, pontosabban alkalomhoz illő módon kidekorálták.

Bálabontás Csengerben!

Túlzás nélkül állítható, hogy tömegek buktak rá, sokan gyönyörködtek bennük, és emlékezetes fotók is készültek.