Csenger
2 órája
Bálabontás Csengerben: erre tömegek buktak rá! (fotókkal)
Csengerben megadták a módját a fesztiváli hangulatnak. Bálabontás!
Bálabontás és báladekoráció Csengerben!
Forrás: Bodnárné Varga Éva
Szatmár aranya az alma, ennek apropóján a bálákat is bevetették, pontosabban alkalomhoz illő módon kidekorálták.
Bálabontás Csengerben!
Túlzás nélkül állítható, hogy tömegek buktak rá, sokan gyönyörködtek bennük, és emlékezetes fotók is készültek.
Báladekoráció CsengerbenFotók: Bodnárné Varga Éva
