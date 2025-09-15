szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

19°
+23
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Csenger

2 órája

Bálabontás Csengerben: erre tömegek buktak rá! (fotókkal)

Címkék#tömeg#Csenger#aranya

Csengerben megadták a módját a fesztiváli hangulatnak. Bálabontás!

Szon.hu
Bálabontás Csengerben: erre tömegek buktak rá! (fotókkal)

Bálabontás és báladekoráció Csengerben!

Forrás: Bodnárné Varga Éva

Szatmár aranya az alma, ennek apropóján a bálákat is bevetették, pontosabban alkalomhoz illő módon kidekorálták. 

Bálabontás Csengerben!

Túlzás nélkül állítható, hogy tömegek buktak rá, sokan gyönyörködtek bennük, és emlékezetes fotók is készültek.

Báladekoráció Csengerben

Fotók: Bodnárné Varga Éva

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu