szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

21°
+29
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Friss hír

2 órája

14 év alatti kisfiú ugrott ki a nyíregyházi vonatból, új részletek a megdöbbentő balesetről

Címkék#fiú#nyíregyházi vonat#baleset

14 év alatti kisfiú ugrott ki a nyíregyházi vonatból. Baleset: súlyos fejsérüléssel szállították kórházba.

Szon.hu

Ahogy arról korábban beszámoltunk, hétfő délelőtt a Füzesabonyból 8:36-kor Nyíregyházára elindult személyvonat baleset miatt csak Taktaharkányig közlekedett. Baleset történt, aminek következtében mentőhelikopter és rendőrség is érkezett a helyszínre. 

14 év alatti kisfiú ugrott ki a nyíregyházi vonatból, új részletek a megdöbbentő balesetről
Baleset: 14 év alatti kisfiú ugrott ki a nyíregyházi vonatbó Fotó: MW/ archív

Baleset: a körülményeket a rendőség vizsgálja 

 A MÁV közösségi oldalán azt írta: "Fontos kiemelnünk: valótlanok azok az értesülések, amelyek szerint a kisfiú a jegyellenőrzés elől ugrott volna ki, hiszen 14 év alatti utasaink – így a kisfiú is – díjmentesen utazhatnak a MÁV-csoport járatain. A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja. Közleményükben hozzátették: 

Az állomáson éppen lassító, már megállni készülő szerelvény ablakán – eddig tisztázatlan okból és körülmények között – kiugrott egy fiú, aki a vasúti pálya mellé esett, ahol súlyos sérüléseket szenvedett. A mentők kiérkezéséig jegyvizsgáló kollégánk végig a sérült mellett maradt, a vonaton tartózkodó vasútőr segítségével megkezdte a szerencsétlenül járt fiú ellátását - áll a közleményben.

Az Országos Mentőszolgálat közlése szerint, a kisfiút súlyos fejsérüléssel szállították kórházba. "Mielőbbi felépülést kívánunk a sérült kisfiúnak. A traumát átélt kollégáinknak pedig sok erőt kívánunk" - zárul a MÁV posztja. 

Más témákat is ajánlunk: 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu