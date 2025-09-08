8 órája
14 év alatti kisfiú ugrott ki a nyíregyházi vonatból, új részletek a megdöbbentő balesetről
14 év alatti kisfiú ugrott ki a nyíregyházi vonatból. Baleset: súlyos fejsérüléssel szállították kórházba.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, hétfő délelőtt a Füzesabonyból 8:36-kor Nyíregyházára elindult személyvonat baleset miatt csak Taktaharkányig közlekedett. Baleset történt, aminek következtében mentőhelikopter és rendőrség is érkezett a helyszínre.
Baleset: a körülményeket a rendőség vizsgálja
A MÁV közösségi oldalán azt írta: "Fontos kiemelnünk: valótlanok azok az értesülések, amelyek szerint a kisfiú a jegyellenőrzés elől ugrott volna ki, hiszen 14 év alatti utasaink – így a kisfiú is – díjmentesen utazhatnak a MÁV-csoport járatain. A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja. Közleményükben hozzátették:
Az állomáson éppen lassító, már megállni készülő szerelvény ablakán – eddig tisztázatlan okból és körülmények között – kiugrott egy fiú, aki a vasúti pálya mellé esett, ahol súlyos sérüléseket szenvedett. A mentők kiérkezéséig jegyvizsgáló kollégánk végig a sérült mellett maradt, a vonaton tartózkodó vasútőr segítségével megkezdte a szerencsétlenül járt fiú ellátását - áll a közleményben.
Az Országos Mentőszolgálat közlése szerint, a kisfiút súlyos fejsérüléssel szállították kórházba. "Mielőbbi felépülést kívánunk a sérült kisfiúnak. A traumát átélt kollégáinknak pedig sok erőt kívánunk" - zárul a MÁV posztja.
