Rosszul lett a volán mögött, fékezés nélkül gázolta halálra a biciklist
Rosszul lett vezetés közben – az elmúlt időszakban több hír is kezdődött így. A hirtelen egészségügyi probléma miatt bekövetkező közúti balesetek nem túl gyakoriak, de annál veszélyesebbek...
A közlekedési baleset hátterében a legtöbbször figyelmetlenség, sebességtúllépés vagy relatív gyorshajtás, szabályszegés áll, ám olykor előfordul, hogy a sofőr önhibáján kívül, hirtelen egészségügyi probléma, például szívritmuszavar, cukorbetegséghez köthető rosszullét vagy ájulás miatt történik a szerencsétlenség. Ezek az esetek különösen veszélyesek, mert a járművezetőnek nincs ideje félreállni, segítséget kérni, jelezni, hogy valami nincs rendben, az autó pedig gyakran nagy sebességgel sodródik le az útról, karambolozik más járművekkel, üt el gyalogosokat, legrosszabb esetben halálos balesetet okozva. Sajnos nem is olyan régen pontosan ez történt Kisvárdán...
Baleset: hirtelen rosszullét a volán mögött
Egy évtizedek óta cukorbetegséggel élő férfi 2022 február 10-én dél körül úgy ült a volán mögé, hogy előtte nem evett és az inzulint sem adta be magának. A kocsiban is volt megfelelő szénhidrátot tartalmazó étel, folyadék, azokat mégsem fogyasztotta el és vezetés közben rosszul lett.
A férfi félreállt, ekkor odament hozzá egy cukorbeteg társa, aki szintén felajánlotta neki a nála lévő cukros vizet, de nemleges választ kapott és az autós továbbhajtott, és nem sokkal később utolért egy szabálytalanul, nem a számára kijelölt úton közlekedő kerékpárost.
Ekkor a férfi a rosszulléte miatt elvesztette az uralmát a gépkocsija felett, az 50-ről folyamatosan gyorsult 74 km/h sebességre, majd fékezés nélkül elütötte a biciklist, aki olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy még aznap meghalt a kórházban.
Rosszul lett a gépkocsivezető Kisvárdán – meghalt egy kerékpáros
- Legutóbb néhány nappal ezelőtt okozott balesetet egy autós – feltehetően szintén rosszullét miatt – Nyíregyházán, az Élet utcai kereszteződésnél. A sofőr az előtte haladó autó hátuljának csapódott, a két kocsiban összesen hárman utaztak, mentő is érkezett hozzájuk.
- Oszlopnak ütközött egy teherautó Nyíregyházán – adtunk hírt augusztusban a balesetről, ami hirtelen egészségügyi probléma miatt történhetett. A gépjármű vezetője áttért a szemközti sávba, majd villanyoszlopnak ütközött a Korányi Frigyes utcán. A rendőrség teljes útzár mellett helyszínelt, és órákig szünetelt az áramellátás az utca két oldalán.
Teljes útzár Nyíregyházán: oszlopnak ütközött egy teherautó (fotók a helyszínről)
- Előbb az útpadkának, majd KRESZ táblának hajtott, letarolta a cserjéket, végül kerítésnek ütközött egy autós a 41-esen márciusban – a baleset oka ugyanaz, mint fentebb: a sofőr rosszul lett és elveszítette az uralmát a kocsija felett. A mentők kórházba szállították, az anyagi kár jelentős. Alig egy hónappal korábban a Vay Ádám körúton fának csapódott egy jármű, mert a vezetője képtelen volt irányítani.
- Először egy elektromos kapcsolószekrénynek, majd kerítésnek ütközött Nyírtelek-Alsósóskúton egy személygépkocsi vezetője, mert rosszul lett. A mentők kórházba szállították, a balesetben jelentős anyagi kár keletkezett.
Vezetés közben lett rosszul, kerítésnek ütközött Nyírteleknél - Fotók!
- Egy nyugdíjas férfi vezetés közben rosszul lett, és az autójával a leállósávban lévő két nagy értékű járműnek ütközött Nyíregyházán, a Kálvin téren. A mentők a férfit kivizsgálásra a kórházba szállították.
A hirtelen fellépő egészségügyi probléma miatt okozott közlekedési balesetek nem túl gyakoriak, mégis kiemelt figyelmet érdemelnek. Ezek az esetek rávilágítanak arra, mennyire fontos, hogy a volán mögé ülőket rendszeresen eljárjanak orvoshoz és felismerjék, komolyan vegyék a szervezetük figyelmeztetéseit.
