Rosszul lett a volán mögött, fékezés nélkül gázolta halálra a biciklist

A közlekedési baleset hátterében a legtöbbször figyelmetlenség, sebességtúllépés vagy relatív gyorshajtás, szabályszegés áll, ám olykor előfordul, hogy a sofőr önhibáján kívül, hirtelen egészségügyi probléma, például szívritmuszavar, cukorbetegséghez köthető rosszullét vagy ájulás miatt történik a szerencsétlenség. Ezek az esetek különösen veszélyesek, mert a járművezetőnek nincs ideje félreállni, segítséget kérni, jelezni, hogy valami nincs rendben, az autó pedig gyakran nagy sebességgel sodródik le az útról, karambolozik más járművekkel, üt el gyalogosokat, legrosszabb esetben halálos balesetet okozva. Sajnos nem is olyan régen pontosan ez történt Kisvárdán...

Baleset Kisvárdán: az autó vezetője rosszul lett, elütött egy szabálytalanul közlekedő biciklist, aki a kórházban életét vesztette

Fotó: az ügyészség archívuma

Baleset: hirtelen rosszullét a volán mögött

Egy évtizedek óta cukorbetegséggel élő férfi 2022 február 10-én dél körül úgy ült a volán mögé, hogy előtte nem evett és az inzulint sem adta be magának. A kocsiban is volt megfelelő szénhidrátot tartalmazó étel, folyadék, azokat mégsem fogyasztotta el és vezetés közben rosszul lett.

A férfi félreállt, ekkor odament hozzá egy cukorbeteg társa, aki szintén felajánlotta neki a nála lévő cukros vizet, de nemleges választ kapott és az autós továbbhajtott, és nem sokkal később utolért egy szabálytalanul, nem a számára kijelölt úton közlekedő kerékpárost.

Ekkor a férfi a rosszulléte miatt elvesztette az uralmát a gépkocsija felett, az 50-ről folyamatosan gyorsult 74 km/h sebességre, majd fékezés nélkül elütötte a biciklist, aki olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy még aznap meghalt a kórházban.