1 órája
Betonelemek borították a 4-es főutat – kiderült, mi okozhatta a délelőtti borzalmas balesetet (fotókkal!)
Összeütközött egy kamion és egy kisteherautó. A baleset kedden délelőtt történt a 4-esen.
Ahogy arról beszámoltunk, mentők, tűzoltók és rendőrök is rohantak a 4-es főútra. A durva baleset Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye határában történt.
Baleset a 4-es főúton
Téglás közelében, a 246. kilométernél lezárták az utat is a helyszínelés idejére, valamint az ütközés következtében rakomány is borult az úttestre. A műszaki mentést végző újfehértói önkormányzati tűzoltók áramtalanították a kistehergépkocsit. Bordás Béla baleseti tudósító elmondta, hogy a kisteherautó vezetője feltételezhetően rosszul lett, áttért a szemközti oldalba, ahol összeütközött egy nyergesvontatóval.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
Kamion és kisteherautó karambolozott a 4-esenFotók: Nagy Csaba
– A kamion betonelemeket szállított, a rakomány egy része leborult az úttestre, ezért teljes útzár nehezíti a közlekedést. A 4-es számú főútvonal forgalmát Téglás belterületre terelik, a tűzoltók a műszaki mentésben segítenek. A fehér kisteherautó vezetőjét a mentők viszonylag stabil állapotban szállították a debreceni Kenézy kórházba. A baleset következtében jelentős anyagi kár is keletkezett – részletezte Bordás Béla, és azt is elmesélte, hogy nem ez volt az egyetlen baleset kedden a 4-es főúton.
Császárszállás külterületén is intézkednie kellett a rendőröknek, két személygépkocsi ütközött kedd délelőtt 9 óra 30 perckor a 4-es főúton. Az egyik személygépkocsi áttért a szemközti sávba, így ott ütközött a sötét színű autóval, az a szürke Audi. A balesetben szerencsére nem sérült meg senki, rendőrök intézkedtek a helyszínen.
A Téglásnál történt balesettel kapcsolatban megkerestük az Országos Mentőszolgálatot, azt a tájékoztatást adták, hogy a helyszínről egy 50 év körüli férfit szállítottak könnyebb sérülésekkel, további vizsgálatokra a kórházba.
Mentők rohantak a 4-es főútra, karambol Szabolcs megye határában - fotókkal frissítve!
Ez a betegség újra szedi áldozatait! Tilalmat vezetnek be Szabolcsban! Mutatjuk a részleteket!
Ez az ügy egyre borzasztóbb: kiderült, miért menekülhetett valójában a nyíregyházi vonatból kiugró kisfiú – videó