Betonelemek borították a 4-es főutat – kiderült, mi okozhatta a délelőtti borzalmas balesetet (fotókkal!)

Ahogy arról beszámoltunk, mentők, tűzoltók és rendőrök is rohantak a 4-es főútra. A durva baleset Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye határában történt.

Fotó: Bordás Béla

Téglás közelében, a 246. kilométernél lezárták az utat is a helyszínelés idejére, valamint az ütközés következtében rakomány is borult az úttestre. A műszaki mentést végző újfehértói önkormányzati tűzoltók áramtalanították a kistehergépkocsit. Bordás Béla baleseti tudósító elmondta, hogy a kisteherautó vezetője feltételezhetően rosszul lett, áttért a szemközti oldalba, ahol összeütközött egy nyergesvontatóval.

