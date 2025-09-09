szeptember 9., kedd

Ádám névnap

21°
+31
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyszíni fotók, friss információk!

1 órája

Betonelemek borították a 4-es főutat – kiderült, mi okozhatta a délelőtti borzalmas balesetet (fotókkal!)

Címkék#rendőr#személygépkocsi#baleset főút

Összeütközött egy kamion és egy kisteherautó. A baleset kedden délelőtt történt a 4-esen.

Szon.hu

Ahogy arról beszámoltunk, mentők, tűzoltók és rendőrök is rohantak a 4-es főútra. A durva baleset Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye határában történt.

baleset
Baleset történt a 4-es főúton
Fotó: Bordás Béla

Baleset a 4-es főúton

Téglás közelében, a 246. kilométernél lezárták az utat is a helyszínelés idejére, valamint az ütközés következtében rakomány is borult az úttestre. A műszaki mentést végző újfehértói önkormányzati tűzoltók áramtalanították a kistehergépkocsit. Bordás Béla baleseti tudósító elmondta, hogy a kisteherautó vezetője feltételezhetően rosszul lett, áttért a szemközti oldalba, ahol összeütközött egy nyergesvontatóval. 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Kamion és kisteherautó karambolozott a 4-esen

Fotók: Nagy Csaba

– A kamion betonelemeket szállított, a rakomány egy része leborult az úttestre, ezért teljes útzár nehezíti a közlekedést. A 4-es számú főútvonal forgalmát Téglás belterületre terelik, a tűzoltók a műszaki mentésben segítenek. A fehér kisteherautó vezetőjét a mentők viszonylag stabil állapotban szállították a debreceni Kenézy kórházba. A baleset következtében jelentős anyagi kár is keletkezett – részletezte Bordás Béla, és azt is elmesélte, hogy nem ez volt az egyetlen baleset kedden a 4-es főúton. 

Császárszállás külterületén is intézkednie kellett a rendőröknek, két személygépkocsi ütközött kedd délelőtt 9 óra 30 perckor a 4-es főúton. Az egyik személygépkocsi áttért a szemközti sávba, így ott ütközött a sötét színű autóval, az a szürke Audi. A balesetben szerencsére nem sérült meg senki, rendőrök intézkedtek a helyszínen.

A Téglásnál történt balesettel kapcsolatban megkerestük az Országos Mentőszolgálatot, azt a tájékoztatást adták, hogy a helyszínről egy 50 év körüli férfit szállítottak könnyebb sérülésekkel, további vizsgálatokra a kórházba.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu