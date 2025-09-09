3 órája
Brutális rollerbaleset Nyíregyházán: elcsapták a 16 éves fiút, megdöbbentő, mire hivatkozott a sofőr – fotókkal
Csak augusztusban öten haltak meg a szabolcsi utakon, és sokan kerültek kórházba súlyos sérülésekkel. Rengeteg baleset történt az elmúlt hetekben, ezek okait keressük Bordás Béla segítségével.
Mégis mi történik Nyíregyházán?! – fakadt ki a Szon Facebook-oldalán több kommentelő is az elmúlt hetekben. A riadalommal vegyes felháborodás annak a rengeteg közlekedési balesetnek szólt, melyekről portálunk is igyekezett beszámolni, ám néha úgy éreztük, egyszerűen lehetetlen lépést tartani az olvasói jelzésekkel. Bordás Béla városgondnok a legtöbb nyíregyházi balesetnél ott volt, így arra kértük, segítsen megfejteni, mi lehet az oka ennek a rengeteg balesetnek.
A legtöbb baleset oka az emberi mulasztás
– A múlt hétfői tanévkezdés óta hatalmas a reggeli és a délutáni forgalom a városban. Mindenki siet, nem figyelnek, nem adják meg az elsőbbséget, de a szabálytalan sávváltás és a STOP tábla figyelmen kívül hagyása is mind-mind emberi mulasztás, ami veszélyhelyzethez vezethet. Sok esetben a rendőrök a helyszínen tisztázzák a baleset okát, és hallom, hogy a volán mögött ülők szabadkoznak: nem láttak közeledő járművet, nem tudták, hogy elsőbbséget kell adniuk, nem emlékeznek, hogy megálltak-e vagy sem ott, ahol arra kötelez a tábla vagy a felfestés... Sokan panaszkodnak az alacsony napállásra is, magyarul azért nem látták a másik autóst, mert a szemükbe sütött a nap. Kérem, erre nem is mondok semmit! – legyintett bosszúsan a baleseti tudósító, s hozzátette: erre hivatkozott a gépkocsi sofőrje a szeptember 1-jei Eperjes utcai rolleres balesetnél is.
Bordás Béla szerint érdemes megnézni a jelzőlámpás csomópontokban, mivel foglalkoznak várakozás közben a volán mögött ülők.
A legtöbben azonnal nyomkodni kezdik a telefonjukat, pedig vezetés közben tilos kézben tartott mobilt használni, és igen, akkor is vezetünk, ha épp arra várunk, hogy zöldre váltson a lámpa. Aki egy ilyen alapvető dologgal nincsen tisztában, a saját és mások épsége érdekében nézze át a KRESZ-t, ami minden ilyen szituációban egyértelműen fogalmaz.
Mégis mi ilyen sürgős?!
– Augusztus végén és szeptember elején szinte minden napra jutott egy motoros baleset. A híradások tele vannak az ilyen tragédiákkal, és sajnos nagyon sokszor ugyanaz az okuk: az egyenesen haladó motoros elé kanyarodott a másik jármű. A másik a gyorshajtás... Nem véletlen, hogy Magyarországon ilyen sok telepített sebességmérő és VÉDA kapu van. Még több kellene, mert azt tapasztaljuk, hogy a sofőrök csak akkor és ott lassítanak, ahol tudják, hogy mérnek, vagy ahol az applikációk jelzik azt, aztán nyomják tovább, mint a meszes, mert sietnek.
Súlyos árat fizethetnek a sietségért, és nem büntetőpontokban vagy bírságban mérve. Nincs fontosabb az emberéletnél
– hangsúlyozta Bordás Béla. Megjegyezte: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a nyár utolsó hónapjában öten vesztették életüket közúti közlekedési balesetben, és sokak kerültek kórházba súlyos, életveszélyes sérülésekkel.
– Természetesen nem kell autóba vagy motorra ülni ahhoz, hogy baleset érje az embert, az időjárásváltozás, a frontok, a hőség mind hatással vannak a szervezetünkre. Az idősebbeket olykor figyelmeztetni kell, hogy ne induljanak útnak, ráér a bevásárlás, a csekkek befizetése, mert ha rosszul lehetnek, megszédülhetnek... Ahogy nemrégiben az a hölgy is, aki a Kelet áruház előtt esett el és szenvedett fejsérülést. Az ehhez hasonló esetek ritkán kerülnek be a hírekbe, pedig ezekből is jut minden napra jó pár.
- A tanévkezdés sok szempontból igényel nagyobb odafigyelést, a közlekedés az egyik, erről hosszabban is beszélgettünk nemrégiben:
