szeptember 9., kedd

Ádám névnap

15°
+31
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nem lehet elégszer elmondani

3 órája

Brutális rollerbaleset Nyíregyházán: elcsapták a 16 éves fiút, megdöbbentő, mire hivatkozott a sofőr – fotókkal

Címkék#Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye#baleset#közlekedés

Csak augusztusban öten haltak meg a szabolcsi utakon, és sokan kerültek kórházba súlyos sérülésekkel. Rengeteg baleset történt az elmúlt hetekben, ezek okait keressük Bordás Béla segítségével.

Munkatársunktól

Mégis mi történik Nyíregyházán?! – fakadt ki a Szon Facebook-oldalán több kommentelő is az elmúlt hetekben. A riadalommal vegyes felháborodás annak a rengeteg közlekedési balesetnek szólt, melyekről portálunk is igyekezett beszámolni, ám néha úgy éreztük, egyszerűen lehetetlen lépést tartani az olvasói jelzésekkel. Bordás Béla városgondnok a legtöbb nyíregyházi balesetnél ott volt, így arra kértük, segítsen megfejteni, mi lehet az oka ennek a rengeteg balesetnek.

Az elmúlt néhány hétben rengeteg közúti közlekedési baleset történt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.
Nemrég tragikus baleset történt Nyírmihálydi és Nyírgelse között, két fiatal vesztette életét az ütközésben
Fotó: Sipeki Péter

A legtöbb baleset oka az emberi mulasztás

– A múlt hétfői tanévkezdés óta hatalmas a reggeli és a délutáni forgalom a városban. Mindenki siet, nem figyelnek, nem adják meg az elsőbbséget, de a szabálytalan sávváltás és a STOP tábla figyelmen kívül hagyása is mind-mind emberi mulasztás, ami veszélyhelyzethez vezethet. Sok esetben a rendőrök a helyszínen tisztázzák a baleset okát, és hallom, hogy a volán mögött ülők szabadkoznak: nem láttak közeledő járművet, nem tudták, hogy elsőbbséget kell adniuk, nem emlékeznek, hogy megálltak-e vagy sem ott, ahol arra kötelez a tábla vagy a felfestés... Sokan panaszkodnak az alacsony napállásra is, magyarul azért nem látták a másik autóst, mert a szemükbe sütött a nap. Kérem, erre nem is mondok semmit! – legyintett bosszúsan a baleseti tudósító, s hozzátette: erre hivatkozott a gépkocsi sofőrje a szeptember 1-jei Eperjes utcai rolleres balesetnél is. 

Rolleres baleset Nyíregyházán

Fotók: Bordás Béla

Rolleres baleset az Ószőlő utcán

Fotók: Bordás Béla

Rolleres baleset történt a belváros

Fotók: Bordás Béla

 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Bordás Béla szerint érdemes megnézni a jelzőlámpás csomópontokban, mivel foglalkoznak várakozás közben a volán mögött ülők. 

A legtöbben azonnal nyomkodni kezdik a telefonjukat, pedig vezetés közben tilos kézben tartott mobilt használni, és igen, akkor is vezetünk, ha épp arra várunk, hogy zöldre váltson a lámpa. Aki egy ilyen alapvető dologgal nincsen tisztában, a saját és mások épsége érdekében nézze át a KRESZ-t, ami minden ilyen szituációban egyértelműen fogalmaz.

Az elmúlt néhány hétben rengeteg közúti közlekedési baleset történt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.
A szezon végéhez közeledve sem csökken a motoros balesetek száma
Illusztráció: MW-archív

Mégis mi ilyen sürgős?!

– Augusztus végén és szeptember elején szinte minden napra jutott egy motoros baleset. A híradások tele vannak az ilyen tragédiákkal, és sajnos nagyon sokszor ugyanaz az okuk: az egyenesen haladó motoros elé kanyarodott a másik jármű. A másik a gyorshajtás... Nem véletlen, hogy Magyarországon ilyen sok telepített sebességmérő és VÉDA kapu van. Még több kellene, mert azt tapasztaljuk, hogy a sofőrök csak akkor és ott lassítanak, ahol tudják, hogy mérnek, vagy ahol az applikációk jelzik azt, aztán nyomják tovább, mint a meszes, mert sietnek. 

Súlyos árat fizethetnek a sietségért, és nem büntetőpontokban vagy bírságban mérve. Nincs fontosabb az emberéletnél

 – hangsúlyozta Bordás Béla. Megjegyezte: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a nyár utolsó hónapjában öten vesztették életüket közúti közlekedési balesetben, és sokak kerültek kórházba súlyos, életveszélyes sérülésekkel.

– Természetesen nem kell autóba vagy motorra ülni ahhoz, hogy baleset érje az embert, az időjárásváltozás, a frontok, a hőség mind hatással vannak a szervezetünkre. Az idősebbeket olykor figyelmeztetni kell, hogy ne induljanak útnak, ráér a bevásárlás, a csekkek befizetése, mert ha rosszul lehetnek, megszédülhetnek... Ahogy nemrégiben az a hölgy is, aki a Kelet áruház előtt esett el és szenvedett fejsérülést. Az ehhez hasonló esetek ritkán kerülnek be a hírekbe, pedig ezekből is jut minden napra jó pár.

  • A tanévkezdés sok szempontból igényel nagyobb odafigyelést, a közlekedés az egyik, erről hosszabban is beszélgettünk nemrégiben:

Más témákat is ajánlunk: 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu