Brutális rollerbaleset Nyíregyházán: elcsapták a 16 éves fiút, megdöbbentő, mire hivatkozott a sofőr – fotókkal

Mégis mi történik Nyíregyházán?! – fakadt ki a Szon Facebook-oldalán több kommentelő is az elmúlt hetekben. A riadalommal vegyes felháborodás annak a rengeteg közlekedési balesetnek szólt, melyekről portálunk is igyekezett beszámolni, ám néha úgy éreztük, egyszerűen lehetetlen lépést tartani az olvasói jelzésekkel. Bordás Béla városgondnok a legtöbb nyíregyházi balesetnél ott volt, így arra kértük, segítsen megfejteni, mi lehet az oka ennek a rengeteg balesetnek.

Nemrég tragikus baleset történt Nyírmihálydi és Nyírgelse között, két fiatal vesztette életét az ütközésben

Fotó: Sipeki Péter

A legtöbb baleset oka az emberi mulasztás

– A múlt hétfői tanévkezdés óta hatalmas a reggeli és a délutáni forgalom a városban. Mindenki siet, nem figyelnek, nem adják meg az elsőbbséget, de a szabálytalan sávváltás és a STOP tábla figyelmen kívül hagyása is mind-mind emberi mulasztás, ami veszélyhelyzethez vezethet. Sok esetben a rendőrök a helyszínen tisztázzák a baleset okát, és hallom, hogy a volán mögött ülők szabadkoznak: nem láttak közeledő járművet, nem tudták, hogy elsőbbséget kell adniuk, nem emlékeznek, hogy megálltak-e vagy sem ott, ahol arra kötelez a tábla vagy a felfestés... Sokan panaszkodnak az alacsony napállásra is, magyarul azért nem látták a másik autóst, mert a szemükbe sütött a nap. Kérem, erre nem is mondok semmit! – legyintett bosszúsan a baleseti tudósító, s hozzátette: erre hivatkozott a gépkocsi sofőrje a szeptember 1-jei Eperjes utcai rolleres balesetnél is.