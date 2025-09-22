FRISSÍTVE! Brutális baleset: rommá törtek az autók Nyíregyházán! (fotókkal)

Borzalmasan kezdődött a hét: két személygépkocsi frontálisan ütközött Nyíregyházán, hétfő délután. Nyírszőlősön, a Csatorna és a Westsik Vilmos utca találkozásánál történt a baleset.

Brutális baleset: rommá törtek az autók Nyíregyházán

Fotó Bordás Béla

Baleset: teljes útzár mellett helyszínelnek

A nagy erejű ütközés következtében mindkét gépjármű totálkárosra tört. Három sérültet súlyos sérülés gyanújával szállították a mentők a kórházba. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit. Teljes útzár mellett helyszínelnek. Aki tudja, kerülje a jelzett útszakaszt! – tudósított Bordás Béla baleseti tudósító.

FRISSÍTVE!

– A helyszínről egy nőt és két férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársaink kórházba – reagált megkeresésünkre Udvardi-Lakos Luca, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője.

