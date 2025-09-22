szeptember 22., hétfő

Móric névnap

29°
+31
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Frontális ütközés

2 órája

FRISSÍTVE! Brutális baleset: rommá törtek az autók Nyíregyházán! (fotókkal)

Címkék#Nyíregyháza#baleset#Nyírszőlős#totálkáros

Szon.hu
FRISSÍTVE! Brutális baleset: rommá törtek az autók Nyíregyházán! (fotókkal)

Borzalmasan kezdődött a hét: két személygépkocsi frontálisan ütközött Nyíregyházán, hétfő délután. Nyírszőlősön, a Csatorna és a Westsik Vilmos utca találkozásánál történt a baleset.

Baleset Nyíregyháza Frontális Nyírszőlős
Brutális baleset: rommá törtek az autók Nyíregyházán
Fotó Bordás Béla

Baleset: teljes útzár mellett helyszínelnek

A nagy erejű ütközés következtében mindkét gépjármű totálkárosra tört. Három sérültet súlyos sérülés gyanújával szállították a mentők a kórházba. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.  Teljes útzár mellett helyszínelnek. Aki tudja, kerülje a jelzett útszakaszt! – tudósított Bordás Béla baleseti tudósító.

FRISSÍTVE!

– A helyszínről egy nőt és két férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársaink kórházba – reagált megkeresésünkre Udvardi-Lakos Luca, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Két autó ütközött Nyíregyházánál

2025.09.22. 14:43

Közlekedési baleset
A Westsik Vilmos utcában félpályán halad a forgalom.
Két személyautó karambolozott Nyíregyháza térségében, a Westsik Vilmos utcában, a Csatorna utca közelében. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsikat. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszon a helyszínelés ideje alatt félpályán halad a forgalom – olvasható a katasztrófevdelem.hu oldalon.

 

Brutális baleset: rommá törtek az autók Nyíregyházán!

Fotók: Bordás Béla

 

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu