Brutális baleset: rommá törtek az autók Nyíregyházán! (fotókkal)
Borzalmasan kezdődött a hét: két személygépkocsi frontálisan ütközött Nyíregyházán, hétfő délután. Nyírszőlősön, a Csatorna és a Westsik Vilmos utca találkozásánál történt a baleset.
Baleset: teljes útzár mellett helyszínelnek
A nagy erejű ütközés következtében mindkét gépjármű totálkárosra tört. Három sérültet súlyos sérülés gyanújával szállították a mentők a kórházba. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit. Teljes útzár mellett helyszínelnek. Aki tudja, kerülje a jelzett útszakaszt! – tudósított Bordás Béla baleseti tudósító.
Két autó ütközött Nyíregyházánál
2025.09.22. 14:43
Közlekedési baleset
A Westsik Vilmos utcában félpályán halad a forgalom.
Két személyautó karambolozott Nyíregyháza térségében, a Westsik Vilmos utcában, a Csatorna utca közelében. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsikat. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszon a helyszínelés ideje alatt félpályán halad a forgalom – olvasható a katasztrófevdelem.hu oldalon.
Brutális baleset: rommá törtek az autók Nyíregyházán!Fotók: Bordás Béla
