Baleset Szabolcsban, tarolt a kombájn – sajnos, nem csak a tűzoltókat kellett a helyszínre hívni

A nyíregyházi, nyírbátori és mátészalkai hivatásos tűzoltókat riasztották hétfőn térségünkben. Több baleset is történt Szabolcsban.

Baleset Szabolcsban: villanyoszlopot tört egy kombájn Piricsén

Durva baleset Szabolcsban

Egy kombájn oldalsó szervízajtaja kinyílt és kettétört egy villanyoszlopot két méter magasságban Piricsén, a Bélteki utcában. Az oszlopot a légvezeték tartotta. A nyírbátori hivatásos tűzoltók a helyszínt biztosították az áramszolgáltató szakembereinek kiérkezéséig. Áramkimaradás nem volt, a szolgáltató az oszlopot kicserélte - közölte a katasztrófavédelem.

Kamion és kisbusz ütközött össze tegnap délelőtt Nyíregyházán, a Kállói úton. A helyi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, majd átadták a helyszínt a rendőröknek.

Lesodródott az útról egy személygépkocsi, majd kerítésen át egy ház falának csapódott Nyíregyházán, a Csemete utcában. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították az autót, a forgalmi akadályt megszüntették, majd átadták a helyszínt a rendőröknek.

Két személygépkocsi ütközött össze Nyírbátorban, a Váci Mihály utcában. A mátészalkai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, majd átadták a helyszínt a rendőrségnek.

Személyi sérülés egyik helyszínen sem történt.

