2 órája
Káosz Szabolcsban – autókhoz, rollerhez és platóról leeső férfihoz rohantak a mentők!
Sorra történnek közúti balesetek: a mentők is a helyszínre sietnek.
A hétnek még nincs vége, s az elmúlt öt napban számos balesthez rohantak a mentők. Gyakrabban történnek súlyos közúti balesetek, melyekbenaz érintettek azonnali orvosi ellátásra szorulnak. A baleseti helyszínek kaotikus pillanatai mindenkit megdöbbentenek, aki ott van és egyben figyelmeztetnek is mindekit arra, hogy közúton a szabályokat be kell tartani.
Balesetek: az érintettek sokszor szorulnak azonnali orvosi ellátásra
A mentők feladata, hogy a sérült állapotát stabilizálják a helyszínen, majd biztonságosan kórházba szállítsák. Szerdán egymásnak ütközött két személyautó Nyíregyházán a Kállói úton, a Nagyvárad utcánál. A nagyerejű ütközésben mindkét autó totálkárosra tört, a helyszínről egy személyt kórházba szállítottak.
Baleset a Kállói úton, a Nagyvárad utcánálFotók: Bordás Béla
Csütörtökön Kisvárdán egy kerékpár és egy személyautó ütközött össze a Sport utcában, a Margaréta utca közelében. A helyszínről egy 60 év körüli férfit súlyos sérülésekkel, stabil állapotban szállítottak bajtársaink kórházba. Ugyancsak csütörtökön és szintén Kisvárdán rakodás közben egy platóról esett le egy férfi, és úgy megütötte magát, hogy mentőhelikopter kellett. Az esetről megkérdeztük az Országos Mentőszolgálatot, akik kérdésünkre elmondták, hogy mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, egy 50 év körüli férfit súlyos sérülésekkel szállítottak légi úton kórházba.
Péntek délután Nyíregyháza külterületén, a 38-as főúton egy személygépkocsi letért az útról és felborult. Tűzoltók, mentők, rendőrök érkeztek a helyszínre. megfigyelésre a sürgősségire szállították a sofőrt.
Felborult Nyíregyháza határábanFotók: Bordás Béla
S végül sajnos a rolleresbaleset sem maradt el pénteken. Nyíregyházán ezúttal a Dohány utcán történt az ütközés, a rolleres fiatalt kórházba kellett szállítani, ahol ellátták a sérültet.
Rolleres baleset NyíregyházánFotók: Bordás Béla
A balesetek megelőzése érdekében kiemelten fontos a közlekedési szabályok következetes betartása és a figyelmes, előrelátó vezetés. Emellett a sebesség mérséklése, a biztonsági öv használata, valamint a gyalogosok és kerékpárosok körültekintő közlekedése.
Más témákat is ajánlunk:
Vásárosnamény lázban ég: így kezdődött pénteken a Zoárd-napi Sokadalom! (fotók)
Emlékszel még? Ezeket a retrócsodákat őrzi egy nagyhalászi kincseskamra (fotók!)