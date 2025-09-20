Káosz Szabolcsban – autókhoz, rollerhez és platóról leeső férfihoz rohantak a mentők!

A hétnek még nincs vége, s az elmúlt öt napban számos balesthez rohantak a mentők. Gyakrabban történnek súlyos közúti balesetek, melyekbenaz érintettek azonnali orvosi ellátásra szorulnak. A baleseti helyszínek kaotikus pillanatai mindenkit megdöbbentenek, aki ott van és egyben figyelmeztetnek is mindekit arra, hogy közúton a szabályokat be kell tartani.



Balesetek: mentők érkeztek, súlyos és könnyű sérülteket is vittek kórházba a héten történt karamboloknál Fotó: Bordás Béla

Balesetek: az érintettek sokszor szorulnak azonnali orvosi ellátásra

A mentők feladata, hogy a sérült állapotát stabilizálják a helyszínen, majd biztonságosan kórházba szállítsák. Szerdán egymásnak ütközött két személyautó Nyíregyházán a Kállói úton, a Nagyvárad utcánál. A nagyerejű ütközésben mindkét autó totálkárosra tört, a helyszínről egy személyt kórházba szállítottak.