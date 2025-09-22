szeptember 22., hétfő

Móric névnap

29°
+31
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Figyelem!

2 órája

A hatóság nem vár: ha hibázol, mindenért te fizetsz

Címkék#NAV#balesetveszélyes épület#bírság

Egy apró hiba is elég ahhoz, hogy az otthonod veszélyforrássá váljon. Balesetveszélyes épületek bontását a hatóság is elrendelheti, a költségek pedig a tulajdonost terhelik.

Szon.hu

Ha egy épület, épületrész élet- vagy balesetveszélyes, vagy engedély nélkül épült és nem tehető szabályossá, az illetékes kormányhivatal bontást vagy – kisebb sérülésnél, hiányosságnál – javítást rendelhet el, például egy veszélyes kéménynél, hiányos tetőzetnél. A balesetveszélyes épület költségei pedig magasak lehetnek, ha a kötelezett helyett a hatóságoknak kell beavatkozniuk– hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó-és Vámhivatal. 

Balesetveszélyes épület: lebontja a hatóság
Balesetveszélyes épület: lebontja a NAV és bírságolhat is

Balesetveszélyes épület: lebontja a hatóság

Ha a tulajdonos nem teljesíti a hatóság előírását, az ügy végrehajtásra a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV) kerül. A NAV először felszólít az önkéntes teljesítésre, majd bírságokat szab ki. Ha ez sem vezet eredményre, megszervezi a munkálatokat, azonban a költségeket a tulajdonosnak kell fizetnie.

Élet- és balesetveszélyes helyzetben azonban a NAV felhívás nélkül, azonnal intézkedik, kiválasztva a legolcsóbb szakszerű ajánlatot a beavatkozásra. A költséget a tulajdonos fizeti ilyekor is, végső esetben végrehajtással.

Közös tulajdonnál a tulajdonosok egyetemlegesen felelnek: mindenki az egész munkáért és költségért felelős, nem csak a saját tulajdoni részéért. Ezért a hatóság előírásait célszerű inkább saját szervezésben, minél előbb teljesíteni, mert ezzel elkerülhető a bírság és minden extra költség. Ha az elrendelt munkát a kötelezett időközben mégis elvégezte, ajánlott erről haladéktalanul értesítenie a NAV-ot, megelőzve, hogy a hatóság szakemberek bevonásával intézkedjen, hiszen annak költségeit is neki kell megfizetnie.

Más témák is érdekelhetik: 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu