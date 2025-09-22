A hatóság nem vár: ha hibázol, mindenért te fizetsz

Ha egy épület, épületrész élet- vagy balesetveszélyes, vagy engedély nélkül épült és nem tehető szabályossá, az illetékes kormányhivatal bontást vagy – kisebb sérülésnél, hiányosságnál – javítást rendelhet el, például egy veszélyes kéménynél, hiányos tetőzetnél. A balesetveszélyes épület költségei pedig magasak lehetnek, ha a kötelezett helyett a hatóságoknak kell beavatkozniuk– hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó-és Vámhivatal.

Balesetveszélyes épület: lebontja a hatóság

Ha a tulajdonos nem teljesíti a hatóság előírását, az ügy végrehajtásra a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV) kerül. A NAV először felszólít az önkéntes teljesítésre, majd bírságokat szab ki. Ha ez sem vezet eredményre, megszervezi a munkálatokat, azonban a költségeket a tulajdonosnak kell fizetnie.

Élet- és balesetveszélyes helyzetben azonban a NAV felhívás nélkül, azonnal intézkedik, kiválasztva a legolcsóbb szakszerű ajánlatot a beavatkozásra. A költséget a tulajdonos fizeti ilyekor is, végső esetben végrehajtással.

Közös tulajdonnál a tulajdonosok egyetemlegesen felelnek: mindenki az egész munkáért és költségért felelős, nem csak a saját tulajdoni részéért. Ezért a hatóság előírásait célszerű inkább saját szervezésben, minél előbb teljesíteni, mert ezzel elkerülhető a bírság és minden extra költség. Ha az elrendelt munkát a kötelezett időközben mégis elvégezte, ajánlott erről haladéktalanul értesítenie a NAV-ot, megelőzve, hogy a hatóság szakemberek bevonásával intézkedjen, hiszen annak költségeit is neki kell megfizetnie.

