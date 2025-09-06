Leáll az egyik legnagyobb bank Szabolcsban is! Erről jobb, ha mindenki időben tud!

szeptember 6., szombat

Digitális fejlesztés miatt leáll az OTP. A bank online felületének a korszerűsítése miatt több szolgáltatás nem lesz elérhető.

Szon.hu

Az OTP szeptemberben több alkalommal is bankszünnapot tervez. A bank digitális fejlesztésékhez kötődő szolgáltatások fognak változni. 

leáll az egyik legnagyobb bank
Leáll az egyik legnagyobb bank 
Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Bank leállása

A weboldalán hívja fel az OTP az ügyfelek figyelmét arra, hogy szeptemberben három alkalommal is terveznek bankszünnapot. A tájékoztatást az ügyfélelvárások teljesítése, illetve az MNB bankszünnapokhoz kapcsolódó előírásai (Hpt. 286§) miatt hozzák nyilvánosságra.

Az OTP bank szolgáltatásaiban ezekene a napokon várható fennakadás:

2025. szeptember 21.

Fejlesztési okokból szeptember 21-én 0 órától 16 óráig a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetőek az internet- és a mobilbankban:

  • számlatörténet
  • bankon kívüli deviza utalás
  • egyedi számlakedvezmények lekérdezése
  • folyószámlahitelhez kapcsolódó szolgáltatások
  • gépkocsi nyeremény betétekhez kapcsolódó funkciók

2025. szeptember 22.

Fejlesztési okokból szeptember 22-én 0 órától reggel 8 óráig a következő szolgáltatások nem, vagy csak részlegesen lesznek elérhetőek:

  • internet- és mobilbank
  • OTPdirekt
  • online termékigénylés (folyószámla, személyi kölcsön, áruhitel, értékpapírszámla)
  • a lakossági hiteligénylésekhez kapcsolódó szolgáltatások
  • az OTP Bank offline és online fizetési termináljain nem lehet tranzakciót végezni, illetve az OTP Bank logós kártyákkal nem lehet fizetni és készpénzt felvenni
  • eBIZ szolgáltatás
  • Electra alkalmazás
  • SmartBróker alkalmazás
  • Vámpénztári rendszer

2025. szeptember 25.

Fejlesztési okokból szeptember 25-én 23:30-tól hajnali 4 óráig a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetőek:

  • internet- és mobilbank
  • eBIZ szolgáltatás
  • Electra alkalmazás
  • SmartBróker alkalmazás
  • Vámpénztári rendszer valamint
  • online termékigénylés (folyószámla, személyi kölcsön, áruhitel, értékpapírszámla)

 

 

