3 órája
Leáll az egyik legnagyobb bank Szabolcsban is! Erről jobb, ha mindenki időben tud!
Digitális fejlesztés miatt leáll az OTP. A bank online felületének a korszerűsítése miatt több szolgáltatás nem lesz elérhető.
Az OTP szeptemberben több alkalommal is bankszünnapot tervez. A bank digitális fejlesztésékhez kötődő szolgáltatások fognak változni.
Bank leállása
A weboldalán hívja fel az OTP az ügyfelek figyelmét arra, hogy szeptemberben három alkalommal is terveznek bankszünnapot. A tájékoztatást az ügyfélelvárások teljesítése, illetve az MNB bankszünnapokhoz kapcsolódó előírásai (Hpt. 286§) miatt hozzák nyilvánosságra.
Az OTP bank szolgáltatásaiban ezekene a napokon várható fennakadás:
2025. szeptember 21.
Fejlesztési okokból szeptember 21-én 0 órától 16 óráig a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetőek az internet- és a mobilbankban:
- számlatörténet
- bankon kívüli deviza utalás
- egyedi számlakedvezmények lekérdezése
- folyószámlahitelhez kapcsolódó szolgáltatások
- gépkocsi nyeremény betétekhez kapcsolódó funkciók
2025. szeptember 22.
Fejlesztési okokból szeptember 22-én 0 órától reggel 8 óráig a következő szolgáltatások nem, vagy csak részlegesen lesznek elérhetőek:
- internet- és mobilbank
- OTPdirekt
- online termékigénylés (folyószámla, személyi kölcsön, áruhitel, értékpapírszámla)
- a lakossági hiteligénylésekhez kapcsolódó szolgáltatások
- az OTP Bank offline és online fizetési termináljain nem lehet tranzakciót végezni, illetve az OTP Bank logós kártyákkal nem lehet fizetni és készpénzt felvenni
- eBIZ szolgáltatás
- Electra alkalmazás
- SmartBróker alkalmazás
- Vámpénztári rendszer
2025. szeptember 25.
Fejlesztési okokból szeptember 25-én 23:30-tól hajnali 4 óráig a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetőek:
- internet- és mobilbank
- eBIZ szolgáltatás
- Electra alkalmazás
- SmartBróker alkalmazás
- Vámpénztári rendszer valamint
- online termékigénylés (folyószámla, személyi kölcsön, áruhitel, értékpapírszámla)
Mosoly és biztonság a zebráknál – polgárőrök vigyáznak a gyalogosokra Nyíregyházán és Oroson (fotók)
Elvágódott és kizuhant a 38-as főútra az autók közé
Ledöbbentek, mit rejtegetett a gyümölcstea-keverékben Nyíregyházán! (videóval)