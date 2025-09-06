Leáll az egyik legnagyobb bank Szabolcsban is! Erről jobb, ha mindenki időben tud!

Az OTP szeptemberben több alkalommal is bankszünnapot tervez. A bank digitális fejlesztésékhez kötődő szolgáltatások fognak változni.

Leáll az egyik legnagyobb bank

Bank leállása

A weboldalán hívja fel az OTP az ügyfelek figyelmét arra, hogy szeptemberben három alkalommal is terveznek bankszünnapot. A tájékoztatást az ügyfélelvárások teljesítése, illetve az MNB bankszünnapokhoz kapcsolódó előírásai (Hpt. 286§) miatt hozzák nyilvánosságra.

Az OTP bank szolgáltatásaiban ezekene a napokon várható fennakadás:

2025. szeptember 21.

Fejlesztési okokból szeptember 21-én 0 órától 16 óráig a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetőek az internet- és a mobilbankban:

számlatörténet

bankon kívüli deviza utalás

egyedi számlakedvezmények lekérdezése

folyószámlahitelhez kapcsolódó szolgáltatások

gépkocsi nyeremény betétekhez kapcsolódó funkciók

2025. szeptember 22.

Fejlesztési okokból szeptember 22-én 0 órától reggel 8 óráig a következő szolgáltatások nem, vagy csak részlegesen lesznek elérhetőek:

internet- és mobilbank

OTPdirekt

online termékigénylés (folyószámla, személyi kölcsön, áruhitel, értékpapírszámla)

a lakossági hiteligénylésekhez kapcsolódó szolgáltatások

az OTP Bank offline és online fizetési termináljain nem lehet tranzakciót végezni, illetve az OTP Bank logós kártyákkal nem lehet fizetni és készpénzt felvenni

eBIZ szolgáltatás

Electra alkalmazás

SmartBróker alkalmazás

Vámpénztári rendszer

2025. szeptember 25.

Fejlesztési okokból szeptember 25-én 23:30-tól hajnali 4 óráig a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetőek: