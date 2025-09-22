Helyi közélet
1 órája
Barangolás a musicalek világában a Korona Hotelben
A zenebarátokat várják a nyíregyházi rendezvényre. A Hotel Koronában rengeteg ismert musical zendül majd fel.
A Korona Hotel ad otthont a rendezvénynek
Forrás: nyiregyhaza.hu
Barangolás a musicalek világában címmel tartanak zenés rendezvényt szeptember 23-án, kedden 18 órától a Hotel Koronában, Nyíregyházán. Közreműködnek Zám Andrea és Rozsályi Márk.
