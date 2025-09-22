szeptember 22., hétfő

Móric névnap

26°
+31
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

1 órája

Barangolás a musicalek világában a Korona Hotelben

Címkék#Nyíregyháza#Barangolás a musicalek világában#Hotel Koronában#Rozsályi Márk#Zám Andrea

A zenebarátokat várják a nyíregyházi rendezvényre. A Hotel Koronában rengeteg ismert musical zendül majd fel.

Szon.hu
Barangolás a musicalek világában a Korona Hotelben

A Korona Hotel ad otthont a rendezvénynek

Forrás: nyiregyhaza.hu

Barangolás a musicalek világában címmel tartanak zenés rendezvényt szeptember 23-án, kedden 18 órától a Hotel Koronában, Nyíregyházán. Közreműködnek Zám Andrea és Rozsályi Márk.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu