Még nem késtek le a nagykállóiak az iskolakezdési támogatásról

Nagykálló önkormányzata a nappalis tanulmányokat folytató, nagykállói állandó lakóhellyel rendelkező gyermeknek, fiatal felnőttnek – amennyiben nem részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben – és az őt eltartó családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 750 %-át (213.750.-ft-ot), egyedülálló szülő vagy törvényes képviselő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 800 %-át (228.000.-ft-ot ) beiskolázási támogatásban részesíti. A támogatási kérelmet a szülő vagy törvényes képviselő, illetve a nagykorú jogosult augusztus 1 és október 31 között nyújthatja be, olvasható a város honlapján.

Azt írják: a beiskolázási támogatás iránti kérelem benyújtáshoz igénylőlap szükséges, amit a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatánál lehet átvenni.

Szükséges iratok:

– diákigazolvány másolata,

az egy háztartásban élők:

– lakcímkártya

– TAJ kártya

– utolsó havi nettó jövedelem igazolás

– folyószámla szám

