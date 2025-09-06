2 órája
Még nem késtek le a nagykállóiak az iskolakezdési támogatásról
Nagykálló önkormányzata idén is segíti a családokat a tanév elején.
Nagykálló önkormányzata a nappalis tanulmányokat folytató, nagykállói állandó lakóhellyel rendelkező gyermeknek, fiatal felnőttnek – amennyiben nem részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben – és az őt eltartó családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 750 %-át (213.750.-ft-ot), egyedülálló szülő vagy törvényes képviselő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 800 %-át (228.000.-ft-ot ) beiskolázási támogatásban részesíti. A támogatási kérelmet a szülő vagy törvényes képviselő, illetve a nagykorú jogosult augusztus 1 és október 31 között nyújthatja be, olvasható a város honlapján.
Azt írják: a beiskolázási támogatás iránti kérelem benyújtáshoz igénylőlap szükséges, amit a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatánál lehet átvenni.
Szükséges iratok:
– diákigazolvány másolata,
az egy háztartásban élők:
– lakcímkártya
– TAJ kártya
– utolsó havi nettó jövedelem igazolás
– folyószámla szám
Más témákat is ajánlunk:
Rémálom Szabolcsban: a bozótosban, összeverve találták meg a családanyát, az intenzíven küzdenek érte – videóval