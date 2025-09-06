szeptember 6., szombat

2 órája

Még nem késtek le a nagykállóiak az iskolakezdési támogatásról

Címkék#iskolakezdés#Nagykálló#támogatás#önkormányzat

Nagykálló önkormányzata idén is segíti a családokat a tanév elején.

Szon.hu

Nagykálló önkormányzata a nappalis tanulmányokat folytató, nagykállói állandó lakóhellyel rendelkező gyermeknek, fiatal felnőttnek – amennyiben nem részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben – és  az őt eltartó családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 750 %-át (213.750.-ft-ot), egyedülálló szülő vagy törvényes képviselő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 800 %-át (228.000.-ft-ot ) beiskolázási támogatásban részesíti. A támogatási kérelmet a szülő vagy törvényes képviselő, illetve a nagykorú jogosult augusztus 1  és október 31 között nyújthatja be, olvasható a város honlapján. 

Azt írják: a beiskolázási támogatás iránti kérelem benyújtáshoz igénylőlap szükséges, amit a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatánál lehet átvenni. 

Szükséges iratok: 

 – diákigazolvány másolata,

az egy háztartásban élők:

– lakcímkártya

– TAJ kártya

– utolsó havi nettó jövedelem igazolás

– folyószámla szám

