2 órája

Iskolakezdési támogatást ad az önkormányzat

Az érintettek október 15-éig adhatják be a kérelmeket.

Szon.hu
Levesz a családok terheiből a beiskolázási támogatással az önkormányzat

Fotó: Illusztráció: Getty Images

Beiskolázási támogatást nyújt Tiszabezdéd önkormányzata. Ahogy arról a település közösségi oldalán beszámoltak, a támogatást a közoktatásban és nappali tagozaton a felsőoktatásban gyermekek és fiatal felnőttek után lehet igényelni, egészen október 15-éig. A beiskolázási támogatás kérelmezésének feltétele, hogy a kedvezményezett családjában az egy főre jutó jövedelem ne haladja meg a 142 500 forintot, a gyermeküket egyedül nevelő szülők esetében pedig a 171 ezer forintot. A kérelemhez számos dokumentumot kell csatolni. Ezek listája és az igénylés pontos feltételei megtalálhatók a település közösségi oldalán.

 

