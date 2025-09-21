Iskolakezdési támogatást ad az önkormányzat

Beiskolázási támogatást nyújt Tiszabezdéd önkormányzata. Ahogy arról a település közösségi oldalán beszámoltak, a támogatást a közoktatásban és nappali tagozaton a felsőoktatásban gyermekek és fiatal felnőttek után lehet igényelni, egészen október 15-éig. A beiskolázási támogatás kérelmezésének feltétele, hogy a kedvezményezett családjában az egy főre jutó jövedelem ne haladja meg a 142 500 forintot, a gyermeküket egyedül nevelő szülők esetében pedig a 171 ezer forintot. A kérelemhez számos dokumentumot kell csatolni. Ezek listája és az igénylés pontos feltételei megtalálhatók a település közösségi oldalán.