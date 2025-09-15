Üzemanyagár
55 perce
Nem várt fordulattal indul a hét a benzinkutakon! Erre jobb, ha mindenki felkészül!
A héten újabb változással kell szembesülni a benzinkutakon. A benzin és a gázolaj ára vármegyénkben is sok gépjárműtulajdonost érint, mutatjuk hol éri meg jobban tankolni Nyíregyházán.
A héten kedden a gázolaj nagykereskedelmi ára nem változik. Ezzel szemben a benzin beszerzési ára emelkedik bruttó 2 forinttal literenként holnaptól.
A hétvégi árkorrekciók után a mai napon az alábbi átlagárakon tankolhatunk üzemanyagot a magyar benzinkutakon:
- 95-ös benzin: 589 Ft/liter
- gázolaj: 589 Ft/liter
Benzin és gázolaj: itt éri meg tankolni Nyíregyházán
Ahogy általában, ezúttal is megvizsgáltuk, hogy hol érdemes tankolni Nyíregyházán és környékén. A holtankoljak.hu információi alapján:
- a 95-ös benzin a Lujza utcai Oplus és a Tiszavasvári úti MOL töltőállomásokon a legolcsóbb, 586 forint literenként, a Pazonyi úti Orlen kuton 587 forint
- a gázolaj most a Pazonyi úti és Vasgyár utcai Orlen kúton csak 581 forint, a Lujza utcai Oplusnál 583 forint literenként
Ezeken a kutakon kerül a legtöbbe:
- a 95-ös benzin és a gázolaj is az M3-ason, Kálmánházánál, a Mobil-Petrol töltőállomáson a legdrágább: 629,9 forint mindkét üzemanyag literenkénti ára.
Ezt ne hagyja ki!Karambol
2 órája
Baleset Nyíregyházán! Kamion és kisbusz ütközött - Friss fotók a helyszínről!
Ezt ne hagyja ki!Bűncselekmény
3 órája
Szabolcs vármegyei rémálom: emberrablók láncra vertek és kínoztak egy férfit
Ezt ne hagyja ki!Gasztro
4 órája
Te ott voltál? Ínycsiklandó falatok, sztárfellépők, fesztiválhangulat: fotókon és videókon a kétnapos Tirpák Fesztivál!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre