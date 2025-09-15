szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

21°
+23
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Üzemanyagár

55 perce

Nem várt fordulattal indul a hét a benzinkutakon! Erre jobb, ha mindenki felkészül!

Címkék#benzinkút#benzin gázolaj#átlagár#üzemanyag

A héten újabb változással kell szembesülni a benzinkutakon. A benzin és a gázolaj ára vármegyénkben is sok gépjárműtulajdonost érint, mutatjuk hol éri meg jobban tankolni Nyíregyházán.

Szon.hu

A héten kedden a gázolaj nagykereskedelmi ára nem változik. Ezzel szemben a benzin beszerzési ára emelkedik bruttó 2 forinttal literenként holnaptól. 

benzin, gázolaj, üzemanyagár
Ismét változik a benzin és a gázolaj ára
Fotó: MW-archív

A hétvégi árkorrekciók után a mai napon az alábbi átlagárakon tankolhatunk üzemanyagot a magyar benzinkutakon: 

  • 95-ös benzin: 589 Ft/liter
  • gázolaj: 589 Ft/liter 

Benzin és gázolaj: itt éri meg tankolni Nyíregyházán

Ahogy általában, ezúttal is megvizsgáltuk, hogy hol érdemes tankolni Nyíregyházán és környékén. A holtankoljak.hu információi alapján:

  • a 95-ös benzin a Lujza utcai Oplus és a Tiszavasvári úti MOL töltőállomásokon a legolcsóbb, 586 forint literenként, a Pazonyi úti Orlen kuton 587 forint
  • a gázolaj most a Pazonyi úti és Vasgyár utcai Orlen kúton csak 581 forint, a Lujza utcai Oplusnál 583 forint literenként

Ezeken a kutakon kerül a legtöbbe: 

  • a 95-ös benzin és a gázolaj is az M3-ason, Kálmánházánál, a Mobil-Petrol töltőállomáson a legdrágább: 629,9 forint mindkét üzemanyag literenkénti ára. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu