Nem várt fordulattal indul a hét a benzinkutakon! Erre jobb, ha mindenki felkészül!

A héten kedden a gázolaj nagykereskedelmi ára nem változik. Ezzel szemben a benzin beszerzési ára emelkedik bruttó 2 forinttal literenként holnaptól.

Ismét változik a benzin és a gázolaj ára

Fotó: MW-archív

A hétvégi árkorrekciók után a mai napon az alábbi átlagárakon tankolhatunk üzemanyagot a magyar benzinkutakon:

95-ös benzin: 589 Ft/liter

gázolaj: 589 Ft/liter

Benzin és gázolaj: itt éri meg tankolni Nyíregyházán

Ahogy általában, ezúttal is megvizsgáltuk, hogy hol érdemes tankolni Nyíregyházán és környékén. A holtankoljak.hu információi alapján:

a 95-ös benzin a Lujza utcai Oplus és a Tiszavasvári úti MOL töltőállomásokon a legolcsóbb, 586 forint literenként, a Pazonyi úti Orlen kuton 587 forint

a gázolaj most a Pazonyi úti és Vasgyár utcai Orlen kúton csak 581 forint, a Lujza utcai Oplusnál 583 forint literenként

Ezeken a kutakon kerül a legtöbbe: