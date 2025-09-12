Nagy meglepetés lesz a benzinkutakon holnaptól, erre mi se számítottunk!

Szombaton a héten tapasztaltakkal ellentétben változnak a nagykereskedelmi üzemanyagárak. Ezúttal csökkenésre számíthatunk a következők szerint: a benzin bruttó 2, a gázolaj bruttó 4 forinttal kerül majd kevesebbe, ha a kutak is eszerint csökkentik a kiskereskedelmi áraikat.

A benzinkutak keddtől magasabb árat kérnek az üzemanyagért

Fotó: Illusztráció: MW-Archív

A holtankoljak.hu friss adatai alapján a 95-ös benzin literenkénti átlagára most 590, a gázolajé 591 forint.

Benzin és gázolaj: itt éri meg tankolni Nyíregyházán

Ahogy általában, ezúttal is megvizsgáltuk, hogy hol érdemes tankolni Nyíregyházán és környékén. Ezek alapján:

a 95-ös benzin a Lujza utcai és a Tiszavasvári úti Oplus töltőállomásokon a legolcsóbb, 586 forint literenként, a Tiszavasvári úti OMW kuton 588,9 forint

a gázolaj most a Pazonyi úti és Vasgyár utcai Orlen, illetve a Lujza utcai Oplus kúton csak 583 forint, a Nyugati 1 utcai Orlennél 588 forint literenként

Ezeken a kutakon kerül a legtöbbe: