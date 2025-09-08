29 perce
Tankolni vagy nem tankolni: az itt a kérdés! Utánajártunk, vajon érdemes-e holnapig várni
Az üzemanyagárak változása minden gépjármű-tulajdonost érint, holnaptól vajon más tarifát mutatnak a kutak? Összeszedtük a benzin- és gázolajárakat Nyíregyházán és 10 kilométeres körzetében.
A héten kedden változatlan marad a benzin és a gázolaj beszerzési ára. A múlt heti árváltozásokat követően hétfőn a 95-ös benzint 589 forintos, a gázolajat 590 forintos átlagáron lehet tankolni, így ezek az árak várhatóak holnapra is.
Benzin- és gázolajárak Nyíregyházán
Mivel a kutak árai eltérnek, ezért a holtankoljak.hu adatlistája alapján összeszedtük, hogy milyen árkülönbséggel lehet számolni, hol a legolcsóbb és a legdrágább az üzemanyag Nyíregyházán és 10 kilométeres körzetében. Az itt megjelenített benzin- és gázolajárakhoz képest lehetnek eltérések a töltőállomáson, mivel az adatokat a benzinkutak szolgáltatják, a holtankoljak.hu üzemeltetője ezeket az információkat nem ellenőrzi.
Ahogy azt a lenti listában látni lehet, benzint már 586 forintért, gázolajat pedig 581 forintért is lehet tankolni Nyíregyházán.
Már mutatjuk is a legolcsóbb kutakat és a legdrágábbakat is!
Itt a legolcsóbb a 95-ös benzin:
586 Ft/l – Orlen, Nyíregyháza, Nyugati 1. út 11.
586 Ft/l – Orlen, Nyíregyháza, Pazonyi út
587,9 Ft/l – OMW, Nyíregyháza, Tiszavasvári u. 39.
És itt a legdrágább:
629,9 Ft/ l – Mobil Petrol - Kálmánháza, M3 ap.
Na de mi a helyzet a gázolajjal? Itt éri meg a legjobban!
581 Ft/l – Orlen, Nyíregyháza, Pazonyi út
581Ft/l – Orlen, Nyíregyháza, Vasgyár u. 18.
586 Ft/l – Orlen, Nyíregyháza, Nyugati 1. út 11.
És itt a legkevésbé:
639,9 Ft/ l – Mobil Petrol - Kálmánháza, M3 ap.
