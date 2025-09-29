Holnaptól már megint változnak az üzemanyagárak! Nem is akárhogy!

Kedden újra változni fognak a nagykereskedelmi üzemanyagárak. Szeptember utolsó napján a benzin és a gázolaj esetében is emelkedés várható.

Ismét változik a benzin és a gázolaj ára

Fotó: MW-archív

Benzin és gázolaj: itt éri meg tankolni Nyíregyházán

A holtankoljak.hu friss adatai alapján a benzin ára bruttó 2 forinttal, a gázolaj pedig bruttó 3 forinttal emelkedik.

Így a 95-ös benzin literenkénti átlagára most 586, a gázolajé 589 forint.

Ahogy általában, ezúttal is megvizsgáltuk, hogy hol érdemes tankolni Nyíregyházán és környékén. Ezek alapján:

a 95-ös benzin a legolcsóbb a Tiszavasvári úti OMW benzinkúton: 583,9 forint; a Nyugati 1 utcai és a Pazonyi úti Orlennél: 584 forint literenként

a gázolaj most a Pazonyi úti és Vasgyár utcai Orlen kúton 583 forint, a Lujza utcai Oplus kúton csak 585 forint

Ezeken a kutakon kerül a legtöbbe: