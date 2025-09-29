szeptember 29., hétfő

1 órája

Holnaptól már megint változnak az üzemanyagárak! Nem is akárhogy!

Jól gondolja át, hogy mikor megy tankolni! A benzin és a gázolaj ára is változik holnaptól vármegyénkben is.

Szon.hu

Kedden újra változni fognak a nagykereskedelmi üzemanyagárak. Szeptember utolsó napján a benzin és a gázolaj esetében is emelkedés várható. 

Ismét változik a benzin és a gázolaj ára
Fotó: MW-archív

Benzin és gázolaj: itt éri meg tankolni Nyíregyházán

A holtankoljak.hu friss adatai alapján a benzin ára bruttó 2 forinttal, a gázolaj pedig bruttó 3 forinttal emelkedik. 

Így a 95-ös benzin literenkénti átlagára most 586, a gázolajé 589 forint. 

Ahogy általában, ezúttal is megvizsgáltuk, hogy hol érdemes tankolni Nyíregyházán és környékén. Ezek alapján:

  • a 95-ös benzin a legolcsóbb a  Tiszavasvári úti OMW benzinkúton: 583,9 forint; a Nyugati 1 utcai és a Pazonyi úti Orlennél: 584 forint literenként
  • a gázolaj most a Pazonyi úti és Vasgyár utcai Orlen kúton 583 forint, a Lujza utcai Oplus kúton csak 585 forint

Ezeken a kutakon kerül a legtöbbe: 

  • a 95-ös benzin és a gázolaj is az M3-ason, Kálmánházánál, a Mobil-Petrol töltőállomáson a legdrágább: 629,9 forint mindkét üzemanyag literenkénti ára. 

 

 

