Üzemanyag
1 órája
Holnaptól már megint változnak az üzemanyagárak! Nem is akárhogy!
Jól gondolja át, hogy mikor megy tankolni! A benzin és a gázolaj ára is változik holnaptól vármegyénkben is.
Kedden újra változni fognak a nagykereskedelmi üzemanyagárak. Szeptember utolsó napján a benzin és a gázolaj esetében is emelkedés várható.
Benzin és gázolaj: itt éri meg tankolni Nyíregyházán
A holtankoljak.hu friss adatai alapján a benzin ára bruttó 2 forinttal, a gázolaj pedig bruttó 3 forinttal emelkedik.
Így a 95-ös benzin literenkénti átlagára most 586, a gázolajé 589 forint.
Ahogy általában, ezúttal is megvizsgáltuk, hogy hol érdemes tankolni Nyíregyházán és környékén. Ezek alapján:
- a 95-ös benzin a legolcsóbb a Tiszavasvári úti OMW benzinkúton: 583,9 forint; a Nyugati 1 utcai és a Pazonyi úti Orlennél: 584 forint literenként
- a gázolaj most a Pazonyi úti és Vasgyár utcai Orlen kúton 583 forint, a Lujza utcai Oplus kúton csak 585 forint
Ezeken a kutakon kerül a legtöbbe:
- a 95-ös benzin és a gázolaj is az M3-ason, Kálmánházánál, a Mobil-Petrol töltőállomáson a legdrágább: 629,9 forint mindkét üzemanyag literenkénti ára.
