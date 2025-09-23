szeptember 23., kedd

Ezen most mi is meglepődtünk! Változnak az üzemanyagárak holnaptól, nem is akárhogy!

Az üzemanyagárak változása minden gépjármű-tulajdonost érint, holnaptól ismét más tarifát mutatnak a kutak. Összeszedtük a benzin- és gázolajárakat Nyíregyházán és 10 kilométeres körzetében.

Szerdán változnak a nagykereskedelmi üzemanyagárak Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is. A benzin bruttó 2 forinttal, a gázolaj bruttó 3 forinttal kerül majd kevesebbe.

A benzin és a gázolaj ára is változik
Benzin- és gázolajárak Nyíregyházán

A benzint jelenleg 588 forintos átlagáron tankolhatjuk, a gázolajért 590 forintot kérnek. 

Mivel a kutak árai eltérnek, ezért a holtankoljak.hu adatlistája alapján összeszedtük, hogy milyen árkülönbséggel lehet számolni, hol a legolcsóbb és a legdrágább az üzemanyag Nyíregyházán és 10 kilométeres körzetében. Az itt megjelenített benzin- és gázolajárakhoz képest lehetnek eltérések a töltőállomáson, mivel az adatokat a benzinkutak szolgáltatják, a holtankoljak.hu üzemeltetője ezeket az információkat nem ellenőrzi.

Ahogy azt a lenti listában látni lehet, benzint már 586,9 forintért, gázolajat pedig 583 forintért is lehet tankolni Nyíregyházán. 

Már mutatjuk is a legolcsóbb kutakat és a legdrágábbakat is!

Itt a legolcsóbb a 95-ös benzin:

586,9 Ft/l – OMW, Nyíregyháza, Tiszavasvári u. 39.

587 Ft/l – Orlen, Nyíregyháza, Nyugati 1. út 11.

587 Ft/l – Orlen, Nyíregyháza, Pazonyi út

És itt a legdrágább:

629,9 Ft/ l – Mobil Petrol - Kálmánháza, M3 ap. 

Na de mi a helyzet a gázolajjal? Itt éri meg a legjobban!

583 Ft/l – Orlen, Nyíregyháza, Pazonyi út

583 Ft/l – Orlen, Nyíregyháza, Vasgyár u. 18.

583 Ft/l – Oplus, Nyíregyháza, Lujza utca 9.

És itt a legkevésbé:

629,9 Ft/ l – Mobil Petrol - Kálmánháza, M3 ap.

 

 

