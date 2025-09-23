1 órája
Ezen most mi is meglepődtünk! Változnak az üzemanyagárak holnaptól, nem is akárhogy!
Az üzemanyagárak változása minden gépjármű-tulajdonost érint, holnaptól ismét más tarifát mutatnak a kutak. Összeszedtük a benzin- és gázolajárakat Nyíregyházán és 10 kilométeres körzetében.
Szerdán változnak a nagykereskedelmi üzemanyagárak Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is. A benzin bruttó 2 forinttal, a gázolaj bruttó 3 forinttal kerül majd kevesebbe.
Benzin- és gázolajárak Nyíregyházán
A benzint jelenleg 588 forintos átlagáron tankolhatjuk, a gázolajért 590 forintot kérnek.
Mivel a kutak árai eltérnek, ezért a holtankoljak.hu adatlistája alapján összeszedtük, hogy milyen árkülönbséggel lehet számolni, hol a legolcsóbb és a legdrágább az üzemanyag Nyíregyházán és 10 kilométeres körzetében. Az itt megjelenített benzin- és gázolajárakhoz képest lehetnek eltérések a töltőállomáson, mivel az adatokat a benzinkutak szolgáltatják, a holtankoljak.hu üzemeltetője ezeket az információkat nem ellenőrzi.
Ahogy azt a lenti listában látni lehet, benzint már 586,9 forintért, gázolajat pedig 583 forintért is lehet tankolni Nyíregyházán.
Már mutatjuk is a legolcsóbb kutakat és a legdrágábbakat is!
Itt a legolcsóbb a 95-ös benzin:
586,9 Ft/l – OMW, Nyíregyháza, Tiszavasvári u. 39.
587 Ft/l – Orlen, Nyíregyháza, Nyugati 1. út 11.
587 Ft/l – Orlen, Nyíregyháza, Pazonyi út
És itt a legdrágább:
629,9 Ft/ l – Mobil Petrol - Kálmánháza, M3 ap.
Na de mi a helyzet a gázolajjal? Itt éri meg a legjobban!
583 Ft/l – Orlen, Nyíregyháza, Pazonyi út
583 Ft/l – Orlen, Nyíregyháza, Vasgyár u. 18.
583 Ft/l – Oplus, Nyíregyháza, Lujza utca 9.
És itt a legkevésbé:
629,9 Ft/ l – Mobil Petrol - Kálmánháza, M3 ap.
