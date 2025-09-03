1 órája
Ezen most meglepődtünk! Változnak az üzemanyagárak holnaptól, nem is akárhogy!
Az üzemanyagárak változása minden gépjármű-tulajdonost érint, holnaptól ismét más tarifát mutatnak a kutak. Összeszedtük a benzin- és gázolajárakat Nyíregyházán és 10 kilométeres körzetében.
Tovább folytatódik az üzemanyagárak növekvő tendenciája. Csütörtöktől bruttó 2 forinttal emelkedik a gázolaj nagykereskedelmi ára, a benzin esetében az árak továbbra is változatlanok.
Benzin- és gázolajárak Nyíregyházán
A benzint jelenleg 591 forintos átlagáron tankolhatjuk, a gázolajért 594 forintot kérnek.
Mivel a kutak árai eltérnek, ezért a holtankoljak.hu adatlistája alapján összeszedtük, hogy milyen árkülönbséggel lehet számolni, hol a legolcsóbb és a legdrágább az üzemanyag Nyíregyházán és 10 kilométeres körzetében. Az itt megjelenített benzin- és gázolajárakhoz képest lehetnek eltérések a töltőállomáson, mivel az adatokat a benzinkutak szolgáltatják, a holtankoljak.hu üzemeltetője ezeket az információkat nem ellenőrzi.
Ahogy azt a lenti listában látni lehet, benzint már 587,9 forintért, gázolajat pedig 586 forintért is lehet tankolni Nyíregyházán.
Már mutatjuk is a legolcsóbb kutakat és a legdrágábbakat is!
Itt a legolcsóbb a 95-ös benzin:
587,9 Ft/l – OMW, Nyíregyháza, Tiszavasvári u. 39.
588 Ft/l – Orlen, Nyíregyháza, Nyugati 1. út 11.
588 Ft/l – Orlen, Nyíregyháza, Pazonyi út
És itt a legdrágább:
629,9 Ft/ l – Mobil Petrol - Kálmánháza, M3 ap.
Na de mi a helyzet a gázolajjal? Itt éri meg a legjobban!
586 Ft/l – Orlen, Nyíregyháza, Pazonyi út
586 Ft/l – Orlen, Nyíregyháza, Vasgyár u. 18.
591 Ft/l – Orlen, Nyíregyháza, Nyugati 1. út 11.
És itt a legkevésbé:
639,9 Ft/ l – Mobil Petrol - Kálmánháza, M3 ap.
