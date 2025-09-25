Berecz András: A tökéletes mese egyformán hat a szószék mellett és a söntésnél

Egyszer volt, hol nem volt, ahol a kis kurta farkú malac is túr, a REPONT-os üveghegyen és hetedhét országon túl, ahol a még a madár is jár, a varázslatos Nyíregyháza zöld erdeje mellett volt egyszer egy hely, ahová mesés rendezvényre invitálták az egyfejűeket: egy forráshoz érkeztek az érdeklődők, akik magukba szívhatták a magyar népmese és műmese gazdag és egyedülálló világáról szóló beszédeket – hála a mesés összefogásról tanúbizonyságot adó szervezőknek. Csűrhetjük-csavarhatjuk, a hívó név ezúttal is az utánozhatatlanul lebilincselő, zsigerből mosolyt fakasztó Berecz András, aki vonzódik a szabolcs-szatmár-beregi közönséghez is.

Berecz András lenyűgözte a 4. Őszi Meseegyetem közönségét

Fotó: Váczy Norbert



Berecz András: Nyíregyháza, Pusztadobos, Pannonhalma, Stuttgart

– Mindig örömmel jövök ide, ahol kultusza van a mesének. Egyet sem hagytam ki, ez a negyedik alkalom már, hogy itt lehetek az Őszi Meseegyetemen. Ma még felkeresem a pusztadobosiakat is – árulta el ízesen szólva Berecz András, aki mindig készséges, és ezúttal is hozta a formáját. Sorsszerű, hogy épp az előző napon lehetett megtekinteni a Duna World csatornán a Nagyok című portréműsorának első részét. Az ének- és mesemondó roppant aktív életet él: csütörtökön Pannonhalmán lesz jelenése, szombaton pedig Stuttgartban szórakoztatja a közönséget a Kossuth-díjas előadóművész.

Róla jegyezte meg Joó István: „Berecz András, na, ő tényleg egy nemzeti erőközpont, a mesemondásaiban egyesül költészet, népiség, bölcsesség, derű, gyermeki játékosság. Berecz úgy fölemeli a magyar emberséget, nyelvi leleményt, mint Bartók vagy Kodály a népzenénket, csak éppen roppant szórakoztatóan”.

Berecz András megmozgatta a rekeszizmokat

Fotó: Váczy Norbert

Kérdeztük a kiváló mesemondót, hogy mennyire fontos számára a közönség visszajelzése. Elmondta, hogy amelyik előadónak nem számít a visszajelzés, az le is csúszott a szolgálatáról. A kedvesen mosolygó, láthatóan figyelő embert bevonzza, viszont az izgő-mozgó, szöszmötölő személyt be kell cserkésznie, ez plusz energiák mozgósítására készteti. Sok meghívásnak tesz eleget, de ebben nincsen rendszer, „a véletlenek dobálják a térképen”.

Nem csak a jól értesültek közé szeret járni, kihívásnak tartja azt, amikor az ismeretlenbe utazik. Egy falunapon is igyekszik megfelelni az elvárásoknak, a repertoárját az éppen aktuális közönséghez igazítja. Úgy véli, hogy a tökéletes mese egyformán hat a szószék mellett és a söntésnél is. A mese felkapja a mesemondót, aki lendületet kap és maga is beleköltözik a mesébe testestül-lelkestül.

A rá jellemző mosoly kíséretében említette, hogy a négy évtizedes éneklés és mesemondás után az ölébe hullott az ihlet, és a különleges fotóival híresebb lett. Ezek mindegyike a harang nyelvéről szól, fényjeleket fényképezett. Már bejárta vele a Kárpát-medencét, van meghívása Rómától Chicagóig.