Berecz András: A tökéletes mese egyformán hat a szószék mellett és a söntésnél
A Nyíregyházi Egyetemen negyedszer rendezték meg az őszi meseegyetemet. Ismét elérték a céljukat a szervezők: a magyar népmese és műmese ápolását, népszerűsítését és társadalmi elfogadottságának erősítését. Berecz András jött, látott és mesélt...
Fotó: Váczy Norbert
Egyszer volt, hol nem volt, ahol a kis kurta farkú malac is túr, a REPONT-os üveghegyen és hetedhét országon túl, ahol a még a madár is jár, a varázslatos Nyíregyháza zöld erdeje mellett volt egyszer egy hely, ahová mesés rendezvényre invitálták az egyfejűeket: egy forráshoz érkeztek az érdeklődők, akik magukba szívhatták a magyar népmese és műmese gazdag és egyedülálló világáról szóló beszédeket – hála a mesés összefogásról tanúbizonyságot adó szervezőknek. Csűrhetjük-csavarhatjuk, a hívó név ezúttal is az utánozhatatlanul lebilincselő, zsigerből mosolyt fakasztó Berecz András, aki vonzódik a szabolcs-szatmár-beregi közönséghez is.
Berecz András: Nyíregyháza, Pusztadobos, Pannonhalma, Stuttgart
– Mindig örömmel jövök ide, ahol kultusza van a mesének. Egyet sem hagytam ki, ez a negyedik alkalom már, hogy itt lehetek az Őszi Meseegyetemen. Ma még felkeresem a pusztadobosiakat is – árulta el ízesen szólva Berecz András, aki mindig készséges, és ezúttal is hozta a formáját. Sorsszerű, hogy épp az előző napon lehetett megtekinteni a Duna World csatornán a Nagyok című portréműsorának első részét. Az ének- és mesemondó roppant aktív életet él: csütörtökön Pannonhalmán lesz jelenése, szombaton pedig Stuttgartban szórakoztatja a közönséget a Kossuth-díjas előadóművész.
Róla jegyezte meg Joó István: „Berecz András, na, ő tényleg egy nemzeti erőközpont, a mesemondásaiban egyesül költészet, népiség, bölcsesség, derű, gyermeki játékosság. Berecz úgy fölemeli a magyar emberséget, nyelvi leleményt, mint Bartók vagy Kodály a népzenénket, csak éppen roppant szórakoztatóan”.
Kérdeztük a kiváló mesemondót, hogy mennyire fontos számára a közönség visszajelzése. Elmondta, hogy amelyik előadónak nem számít a visszajelzés, az le is csúszott a szolgálatáról. A kedvesen mosolygó, láthatóan figyelő embert bevonzza, viszont az izgő-mozgó, szöszmötölő személyt be kell cserkésznie, ez plusz energiák mozgósítására készteti. Sok meghívásnak tesz eleget, de ebben nincsen rendszer, „a véletlenek dobálják a térképen”.
Nem csak a jól értesültek közé szeret járni, kihívásnak tartja azt, amikor az ismeretlenbe utazik. Egy falunapon is igyekszik megfelelni az elvárásoknak, a repertoárját az éppen aktuális közönséghez igazítja. Úgy véli, hogy a tökéletes mese egyformán hat a szószék mellett és a söntésnél is. A mese felkapja a mesemondót, aki lendületet kap és maga is beleköltözik a mesébe testestül-lelkestül.
A rá jellemző mosoly kíséretében említette, hogy a négy évtizedes éneklés és mesemondás után az ölébe hullott az ihlet, és a különleges fotóival híresebb lett. Ezek mindegyike a harang nyelvéről szól, fényjeleket fényképezett. Már bejárta vele a Kárpát-medencét, van meghívása Rómától Chicagóig.
Receptre kellene felírni Berecz András műsorait
Ahogy Demeter Szilárd, a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ elnöke fogalmazott: „A harang olyan társunk, amely megszólalásával és hallgatásával egyaránt üzen. Hangja egyszerre jelenthet életet és halált, örömöt és gyászt, egybekelést és végső búcsút. A harang a közösség idejét méri. A mechanikus, steril és közömbös órával szemben nem perceket számol, hanem alkalmakat jelöl. A megélt, tartalmas időt, a múló időt és az örökkévalót.
Ebben a kettősségben él Berecz András kiállítása is, mert ő nemcsak ének- és mesemondó, hanem figyelmes szemlélő is… Ugyanazon összetevőkből készül tehát az ágyú és a harang, azt döntjük el mi, hogy mikor mi legyen belőlük.
– Ez a kiállítás figyelmeztetés. Csend és hang határán állunk. Berecz András most is azt teszi, mint amikor dalol vagy beszél, képein keresztül olyan történeteket mesél el, amelyek jobb emberré és jobb magyarrá tehetnek bennünket. A harangok belső életét mutatja meg nekünk, közös örökségünk szívverését. Berecz András hangképei olyanok, mint egyfajta sajátos evangélium, ha megszólalnak, ne csak halljuk, hanem értsük is őket”. Valós összegzés egy mesés emberről. Aki nem hiszi, járjon utána. Itt a vége, fuss el véle...
A mese utat mutat
– Sikerült hagyományt teremtenünk ezzel a rendezvénnyel, hiszen ez már a negyedik alkalom, jövőre jubilál az Őszi Meseegyetem – mondta a megnyitójában Cservenák László, a Magyar Népmeséért Alapítvány kuratóriumi elnöke.
– Amikor életre keltettük a programot, azt szerettük volna elérni, hogy az Őszi Meseegyetem egyszerre legyen szórakoztató, ismeretterjesztő és tudományos - úgy gondolom, ez mindannyiszor teljesült is – jegyezte meg dr. Nagy Balázs intézetigazgató, a Nyíregyházi Egyetem Óvó- és Tanítóképző Intézetének főiskolai docense.
– A mese segít eligazodni a való életben, utat mutat a helyes erkölcsi magatartás kialakításában. A magyar kultúra szerves részeként évszázadokon át megtart bennünket a magyar népmese – jelentette ki dr. Vinnai Győző, a Magyar Népmeséért Alapítvány kuratóriumi tagja, országgyűlési képviselő.
Szakmai előadást tartott Németh Richárd Gábor, a Meseszó Egyesület tagja, mesemondó (Mesemondó közösségek a néphagyományban), Klitsie-Szabad Boglárka, a Meseszó Egyesület elnöke, a Hagyományok Háza szakmai munkatársa, néprajzkutató, mesemondó (A Meseszó Egyesület és a Mindannyiunk Meséi), Török Georgina óvodapedagógus, Pompás Mesés Nagykövet (Pompás napok az óvodában - Hogyan és mitől lesz élmény a mesélés?), dr. Nagy Balázs intézetigazgató, a Nyíregyházi Egyetem Óvó- és Tanítóképző Intézetének főiskolai docense és Szabó Nikoletta, az Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézményének óvodapedagógusa (Szabolcs-szatmári női mesemondók és meséik a pedagógiai munkában).
