Beregszem: a hagyomány naményi ápolói (fotókkal)
Összetartó közösség a Vásárosnaményi Beregszem Hagyományápoló Művészeti és Kulturális Egyesület.
Megtartotta éves közgyűlését a Vásárosnaményi Beregszem Hagyományápoló Művészeti és Kulturális Egyesület. A tagság elfogadta az éves beszámolót, majd döntött az öt új jelentkező belépéséről.
Beregszem-közgyűlés: ebéd a lovag adományából
A Vásárosnaményi Beregszem Hagyományápoló Művészeti és Kulturális Egyesület közgyűlésén további részében baráti vitában tervezték a jövőt, átbeszélték az egyesület előtt álló feladatokat és lehetőségeket. A közgyűlés Kósa László mesterszakács, a Magyar Népi Ízőrző Lovagrend lovagjának adományából egy közös ebéddel fejeződött be. Vásárosnamény hagyományápolói folytatják a közösen megkezdett értékőrző munkájukat.
A Beregszem Egyesület közgyűléseFotók: Bodnárné Varga Éva
