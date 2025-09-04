szeptember 4., csütörtök

Nemes küldetés

39 perce

Beregszem: a hagyomány naményi ápolói (fotókkal)

Összetartó közösség a Vásárosnaményi Beregszem Hagyományápoló Művészeti és Kulturális Egyesület.

Szon.hu
Beregszem: a hagyomány naményi ápolói (fotókkal)

Megtartotta éves közgyűlését a Vásárosnaményi Beregszem Hagyományápoló Művészeti és Kulturális Egyesület. A tagság elfogadta az éves beszámolót, majd döntött az öt új jelentkező belépéséről.

Beregszem Vásárosnamény közgyűlés
Beregszem-közgyűlés Fotó: Bodnárné Varga Éva

Beregszem-közgyűlés: ebéd a lovag adományából

A Vásárosnaményi Beregszem Hagyományápoló Művészeti és Kulturális Egyesület közgyűlésén további részében baráti vitában tervezték a jövőt, átbeszélték az egyesület előtt álló feladatokat és lehetőségeket. A közgyűlés Kósa László mesterszakács, a Magyar Népi Ízőrző Lovagrend lovagjának adományából egy közös ebéddel fejeződött be. Vásárosnamény hagyományápolói folytatják a közösen megkezdett értékőrző munkájukat.

A Beregszem Egyesület közgyűlése

Fotók: Bodnárné Varga Éva

 

 

 

