Bikicsunáj 15 év után újra felszántotta a színpadot, tombolt a Megasztár zsűrije (videóval)

Érdemes lesz megnézni a népszerű tehetségkutató szombati műsorát. A Megasztár színpadára lép Ököritófülpös Bikicsunáj néven megismert biztonsági őre, aki anno a válogatón az Alphaville együttes Big in Japan című slágerét adta elő meglehetősen egyedi angol kiejtéssel.

Bikicsunáj, azaz Szarka László Fotó: MW-archív

Bikicsunáj egy legenda

Szarka László örökre beírta nevét a tehetségkutató történetébe. Idestova 15 éve adta elő az Alphaville Big in Japan örökzöldjét. A különleges előadása után ráragadt a Bikicsunáj „művésznév”.

A videómegosztón megjelent felvétel alatt sorjáznak a kommentek: „A pali egy örök legenda”... „Ma hallottam az eredetit és eszembe jutott ez. Melóban lejátszottam, mindenki sírva gurult a röhögéstől”... „Szegény azóta már ötven lett, és örökre ő a Bikicsunáj...”

Érdemes lesz szeptember 6-án este nézni a Megasztár műsorát!