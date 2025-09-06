szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

29°
+35
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A nagy visszatérés

1 órája

Bikicsunáj 15 év után újra felszántotta a színpadot, tombolt a Megasztár zsűrije (videóval)

Címkék#Szarka László#Big in Japan#Ököritófülpös Bikicsunáj

Szon.hu
Bikicsunáj 15 év után újra felszántotta a színpadot, tombolt a Megasztár zsűrije (videóval)

Érdemes lesz megnézni a népszerű tehetségkutató szombati műsorát. A Megasztár színpadára lép Ököritófülpös Bikicsunáj néven megismert biztonsági őre, aki anno a válogatón az Alphaville együttes Big in Japan című slágerét adta elő meglehetősen egyedi angol kiejtéssel.

Bikicsunáj Szarka László Megasztár
Bikicsunáj, azaz Szarka László Fotó: MW-archív

Bikicsunáj egy legenda

Szarka László örökre beírta nevét a tehetségkutató történetébe. Idestova 15 éve adta elő az Alphaville Big in Japan örökzöldjét. A különleges előadása után ráragadt a Bikicsunáj „művésznév”.

A videómegosztón megjelent felvétel alatt sorjáznak a kommentek: „A pali egy örök legenda”... „Ma hallottam az eredetit és eszembe jutott ez. Melóban lejátszottam, mindenki sírva gurult a röhögéstől”... „Szegény azóta már ötven lett, és örökre ő a Bikicsunáj...”

Érdemes lesz szeptember 6-án este nézni a Megasztár műsorát!

 


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu