szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

18°
+24
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Őszi hacaca

51 perce

Bing nyuszitól Fehér Krisztiánon át a Ham Ko Hamig...

Címkék#Gyerekprogramok#koncert#Biri

Fellép Bódi Csabi, Lejla, Fehér Krisztián, Emilio, Vastag Csaba, és hatalmas koncerttel készül a Ham Ko Ham zenekar.

Munkatársunktól
Bing nyuszitól Fehér Krisztiánon át a Ham Ko Hamig...

Fehér Krisztián is fellép Biriben, az Őszi hacacán

Fotó: internet

Az idén is lesz Őszi hacaca Biriben: szeptember 27-én a Majális Parkba várják a község apraját és nagyját. Kora délután,14.15-től a gyerekek legnagyobb örömére érkezik Bing nyuszi, Labubu és Stitch, majd Zozy bohóc. A megnyitó után a helyi óvodások és a népdalkör tagjai adnak műsort, 18 órától pedig a zenéé és a táncé a főszerep. Fellép Bódi Csabi, Lejla, Fehér Krisztián, Emilio, Vastag Csaba, és hatalmas koncerttel készül a Ham Ko Ham zenekar. A belépés ingyenes. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu