Őszi hacaca
1 órája
Bing nyuszitól Fehér Krisztiánon át a Ham Ko Hamig...
Fellép Bódi Csabi, Lejla, Fehér Krisztián, Emilio, Vastag Csaba, és hatalmas koncerttel készül a Ham Ko Ham zenekar.
Fehér Krisztián is fellép Biriben, az Őszi hacacán
Fotó: internet
Az idén is lesz Őszi hacaca Biriben: szeptember 27-én a Majális Parkba várják a község apraját és nagyját. Kora délután,14.15-től a gyerekek legnagyobb örömére érkezik Bing nyuszi, Labubu és Stitch, majd Zozy bohóc. A megnyitó után a helyi óvodások és a népdalkör tagjai adnak műsort, 18 órától pedig a zenéé és a táncé a főszerep. Fellép Bódi Csabi, Lejla, Fehér Krisztián, Emilio, Vastag Csaba, és hatalmas koncerttel készül a Ham Ko Ham zenekar. A belépés ingyenes.
