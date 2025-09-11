Bing nyuszitól Fehér Krisztiánon át a Ham Ko Hamig...

Az idén is lesz Őszi hacaca Biriben: szeptember 27-én a Majális Parkba várják a község apraját és nagyját. Kora délután,14.15-től a gyerekek legnagyobb örömére érkezik Bing nyuszi, Labubu és Stitch, majd Zozy bohóc. A megnyitó után a helyi óvodások és a népdalkör tagjai adnak műsort, 18 órától pedig a zenéé és a táncé a főszerep. Fellép Bódi Csabi, Lejla, Fehér Krisztián, Emilio, Vastag Csaba, és hatalmas koncerttel készül a Ham Ko Ham zenekar. A belépés ingyenes.