Bírók fizetése: a Tisza adója évente 3 millió forinttal kurtítaná meg a juttatásokat

A Világgazdaság cikke szerint a Tisza Párt adóterve komoly terheket róna a magyar munkavállalók többségére. A tervezet a jelenlegi egykulcsos, 15 százalékos szja helyett többkulcsos rendszert vezetne be: 416 ezer forintig maradna a 15 százalékos kulcs, 1,25 millió forintig 22 százalék, efelett pedig 33 százalék vonatkozna a keresetekre. Ez a munkavállalók kétharmadát érintené hátrányosan. A bírók fizetése óriási mértékben visszaesne.

A Tisza-adó bevezetésével a bírók fizetése nagy mértékben csökkenne

Fotó: AFP

Bírók fizetése: milliós veszteség

A bíráknál különösen látványos a veszteség. Jelenleg a kormány bérrendezése folyik, a béremelés végére, 2027-re egy bíró illetménye elérné a bruttó 2,25 millió forintot. Ez a mostani adórendszerben közel 1,5 millió forint hazavihető fizetést jelentene. A progresszív, többkulcsos szja viszont ezt az összeget 1,26 millió forintra csökkentené, ami havonta mintegy 238 ezer, éves szinten pedig közel 3 millió forintos kiesést jelentene: a bírók fizetése a Tisza-adó miatt nagy mértékben visszaesne.