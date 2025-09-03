1 órája
Bírók fizetése: a Tisza adója évente 3 millió forinttal kurtítaná meg a juttatásokat
A bírók mostani és tervezett bérrendezése is kárba veszhet, amennyiben a Tisza Párt visszahozná a többkulcsos szja-t. A bírók fizetése visszaesne: számítások szerint 2027-re egy átlagos bíró havonta közel 240 ezer forinttal vihetne haza kevesebbet.
A Világgazdaság cikke szerint a Tisza Párt adóterve komoly terheket róna a magyar munkavállalók többségére. A tervezet a jelenlegi egykulcsos, 15 százalékos szja helyett többkulcsos rendszert vezetne be: 416 ezer forintig maradna a 15 százalékos kulcs, 1,25 millió forintig 22 százalék, efelett pedig 33 százalék vonatkozna a keresetekre. Ez a munkavállalók kétharmadát érintené hátrányosan. A bírók fizetése óriási mértékben visszaesne.
Bírók fizetése: milliós veszteség
A bíráknál különösen látványos a veszteség. Jelenleg a kormány bérrendezése folyik, a béremelés végére, 2027-re egy bíró illetménye elérné a bruttó 2,25 millió forintot. Ez a mostani adórendszerben közel 1,5 millió forint hazavihető fizetést jelentene. A progresszív, többkulcsos szja viszont ezt az összeget 1,26 millió forintra csökkentené, ami havonta mintegy 238 ezer, éves szinten pedig közel 3 millió forintos kiesést jelentene: a bírók fizetése a Tisza-adó miatt nagy mértékben visszaesne.
Arculcsapás lenne a Tisza-adó! – Minden ágazatban kevesebb fizetésért dolgoznának az emberek
A honvédelmi miniszter, Szalay-Bobrovniczky Kristóf rámutatott: a katonák fizetése is csökkenne. A számítások szerint a legénység éves illetménye 476 ezer forinttal csökkenne. A miniszter hangsúlyozta, hogy a kormány nem hagyja, hogy a Tisza Párt „tönkretegye a katonákat és családjaikat”.
A Tisza-adó miatt kevesebb maradna a szabolcsi munkavállalók fizetéséből is (videó)
Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó a Világgazdaság podcastjában arról beszélt: a többkulcsos adózás nemcsak a béremelkedések ütemét törné meg, hanem a foglalkoztatás visszaesését is előidézné. Bár a Tisza Párt igyekszik cáfolni a dokumentum valódiságát, a szakértők szerint a Tisza-adó komoly veszélyt jelentene a magyar munkaerőpiac stabilitására.
