Bírók fizetése: a Tisza adója évente 3 millió forinttal kurtítaná meg a juttatásokat

Címkék#Tisza-adó#bevételcsökkenés#szja

A bírók mostani és tervezett bérrendezése is kárba veszhet, amennyiben a Tisza Párt visszahozná a többkulcsos szja-t. A bírók fizetése visszaesne: számítások szerint 2027-re egy átlagos bíró havonta közel 240 ezer forinttal vihetne haza kevesebbet.

Munkatársunktól

A Világgazdaság cikke szerint a Tisza Párt adóterve komoly terheket róna a magyar munkavállalók többségére. A tervezet a jelenlegi egykulcsos, 15 százalékos szja helyett többkulcsos rendszert vezetne be: 416 ezer forintig maradna a 15 százalékos kulcs, 1,25 millió forintig 22 százalék, efelett pedig 33 százalék vonatkozna a keresetekre. Ez a munkavállalók kétharmadát érintené hátrányosan. A bírók fizetése óriási mértékben visszaesne. 

A Tisza-adó bevezetésével a bírók fizetése nagy mértékben csökkenne
A Tisza-adó bevezetésével a bírók fizetése nagy mértékben csökkenne
Fotó: AFP

Bírók fizetése: milliós veszteség  

A bíráknál különösen látványos a veszteség. Jelenleg a kormány bérrendezése folyik, a béremelés végére, 2027-re egy bíró illetménye elérné a bruttó 2,25 millió forintot. Ez a mostani adórendszerben közel 1,5 millió forint hazavihető fizetést jelentene. A progresszív, többkulcsos szja viszont ezt az összeget 1,26 millió forintra csökkentené, ami havonta mintegy 238 ezer, éves szinten pedig közel 3 millió forintos kiesést jelentene: a bírók fizetése a Tisza-adó miatt nagy mértékben visszaesne. 

A honvédelmi miniszter, Szalay-Bobrovniczky Kristóf rámutatott: a katonák fizetése is csökkenne. A számítások szerint a legénység éves illetménye 476 ezer forinttal csökkenne. A miniszter hangsúlyozta, hogy a kormány nem hagyja, hogy a Tisza Párt „tönkretegye a katonákat és családjaikat”.

Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó a Világgazdaság podcastjában arról beszélt: a többkulcsos adózás nemcsak a béremelkedések ütemét törné meg, hanem a foglalkoztatás visszaesését is előidézné. Bár a Tisza Párt igyekszik cáfolni a dokumentum valódiságát, a szakértők szerint a Tisza-adó komoly veszélyt jelentene a magyar munkaerőpiac stabilitására.

 

