Zene
58 perce
Blues és jazz szólt a Bencs villában (videó)
A Jambalaya együttes zenélt a napokban a Bencs Villában. Blues és jazz szólt New Orleans Music Show koncerten.
Blues és jazz szólt a Bencs villában: A Jambalaya együttes zenélt a napokban a Bencs Villában a New Orleans Music Show koncerten, amely felejthetetlen zenei élménnyel ajándékozta meg azokat, akik közel érzik magukhoz a New Orleans-i blues és jazz hangulatát.
Blues és jazz szólt Nyíregyházán
A zenekar különleges, önálló repertoárral, egyéni arculattal és friss zenei meglepetésekkel érkezett, a trió ezúttal Nemes Zoltán (ének, billentyűs hangszerek), Magda Zsolt (szaxofon, ütőhangszerek) és Bellák Miklós (gitár) felállásban várta a közönséget.
