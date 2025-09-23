szeptember 23., kedd

Zene

58 perce

Blues és jazz szólt a Bencs villában (videó)

A Jambalaya együttes zenélt a napokban a Bencs Villában. Blues és jazz szólt New Orleans Music Show koncerten.

Szon.hu

Blues és jazz szólt a Bencs villában: A Jambalaya együttes zenélt a napokban a Bencs Villában a New Orleans Music Show koncerten, amely felejthetetlen zenei élménnyel ajándékozta meg azokat, akik közel érzik magukhoz a New Orleans-i blues és jazz hangulatát. 

Blues és jazz szólt a Bencs villában
Blues és jazz szólt a Bencs villában
Fotó: Bozsó Katalin

Blues és jazz szólt Nyíregyházán

A zenekar különleges, önálló repertoárral, egyéni arculattal és friss zenei meglepetésekkel érkezett, a trió ezúttal Nemes Zoltán (ének, billentyűs hangszerek), Magda Zsolt (szaxofon, ütőhangszerek) és Bellák Miklós (gitár) felállásban várta a közönséget.

