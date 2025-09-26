4 órája
BMW-gyárat ad át ma Orbán Viktor Debrecenben
A miniszterelnök a pénteki rádióinterjújában beszélt a debreceni gyárról. Orbán Viktor is részt vesz a BMW-gyár átadóján.
Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth Rádióban a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban beszélt arról, hogy a miniszterelnöki interjú után Debrecenbe látogat, ahol a BMW-gyár átadóján vesz részt. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az elmúlt 10-15 évben látványosan, szívós munkával sikerült felzárkóztatni az alföldi régiót.
BMW: a legmodernebb technológia
Orbán Viktor kiemelte, az alföldi régióra modern technológiát is kellett vinni, ennek az egyik legfantasztikusabb példája a ma átadandó BMW-gyár.
– A legmodernebb technológiával előállított gépkocsikat láthatjuk majd ott - nyilatkozta. Hozzátette, ehhez kapcsolódóan az akkumulátorgyártással kapcsolatos beruházások is Kelet-Magyarországra érkeztek, és ezekkel az új technológiákkal óriási fejlődési lehetőség van a régióban.
Aki szeretne nyomon követni a pénteki BMW-gyáravatást, itt megteheti. A haon.hu jóvoltából élőben követhető a különleges jelentőségű esemény.
Barcsa Lajos, Debrecen alpolgármestere egy Facebook-történetben jelentkezett be a gyár előtt.
