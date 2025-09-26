szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

14°
+16
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gigantikus beruházás

4 órája

BMW-gyárat ad át ma Orbán Viktor Debrecenben

Címkék#bmw#Debrecen#Orbán Viktor

A miniszterelnök a pénteki rádióinterjújában beszélt a debreceni gyárról. Orbán Viktor is részt vesz a BMW-gyár átadóján.

Szon.hu
BMW-gyárat ad át ma Orbán Viktor Debrecenben

Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth Rádióban a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban beszélt arról, hogy a miniszterelnöki interjú után Debrecenbe látogat, ahol a BMW-gyár átadóján vesz részt. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az elmúlt 10-15 évben látványosan, szívós munkával sikerült felzárkóztatni az alföldi régiót.

Orbán Viktor BMW gyár
Orbán Viktor Debrecenbe látogat: a miniszterelnök is részt vesz a BMW-gyár átadóján
Facebook/Orbán Viktor

BMW: a legmodernebb technológia

Orbán Viktor kiemelte, az alföldi régióra modern technológiát is kellett vinni, ennek az egyik legfantasztikusabb példája a ma átadandó BMW-gyár. 
– A legmodernebb technológiával előállított gépkocsikat láthatjuk majd ott - nyilatkozta. Hozzátette, ehhez kapcsolódóan az akkumulátorgyártással kapcsolatos beruházások is Kelet-Magyarországra érkeztek, és ezekkel az új technológiákkal óriási fejlődési lehetőség van a régióban. 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Aki szeretne nyomon követni a pénteki BMW-gyáravatást, itt megteheti. A haon.hu jóvoltából élőben követhető a különleges jelentőségű esemény.


Barcsa Lajos, Debrecen alpolgármestere egy Facebook-történetben jelentkezett be a gyár előtt.

Barcsa Lajos alpolgármester a debreceni BMW-gyárból jelentkezett be
Forrás: Facebook/Barcsa Lajos

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu