szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

18°
+26
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bringaláz

28 perce

Nyíregyháza két kerékre pattan: jó hangulatra és bringás invázióra számítsunk a jövő szombaton!

Címkék#kerékpározás#nyíregyháza 2025#Bringaváros

14 városrész mozdul meg egyszerre, együtt teker majd több ezer bringás. Bringaváros Nyíregyháza 2025 az egészséges életmód jegyében.

Szon.hu

Október 4-én, szombaton egy már jól bejáratott programmal, a Bringavárossal zárul Nyíregyháza őszi szabadtéri programsorozata. A Kossuth tér most is garantáltan tele lesz emberekkel, ismét együtt tölthetnek egy hétvégét a város kerékpárosai. 

Bringaváros Nyíregyháza 2025
Íme egy tavalyi pillanatkép. Várhatóan rengeteg családot megmozgat a Bringaváros Nyíregyháza 2025-ben is. 
Fotó: Sipeki Péter

Bringaváros Nyíregyháza 2025

A Bringaváros szerdai sajtótájékoztatóját dr. Podlovics Roland alpolgármester nyitotta, aki hangsúlyozta: 8. alkalommal szervezi meg a város, a civilek és a Bringasziget a jó hangulatú és izgalmas tekerést, ami újabbnál újabb emberekkel szeretteti meg a kerékpározást Nyíregyházán. A számokról sem feledkezett meg az alpolgármester, felidézte: – Nyíregyházát 80 kilométernyi kerékpárút- hálózat szövi át. Ami külön öröm, hogy a turisztikai szempontból kiemelt sóstói üdülőközpontba a város minden részéből el lehet jutni két keréken – mondta. 

Hozzátette: az ipari park területén 14 kilométer hosszan bővült a kerékpárút-hálózat, a folytatásban Borbányát is érinteni fogja a hálózatfejlesztés, ily módon nem csak a munkába járást könnyítik meg az új kerékpárutak, hanem közvetlenül lakossági előnyökkel is járnak. 

– A kerékpározás zöld, egészséges, és közösségépítő hatása is van, ahogyan a Bringavárosnak is, ahol 23 helyszínen gyűjthetik a pecsétet, a pontokat a résztvevők. Az egészséges életvitel népszerűsítése a fő célunk, melynek fontos részét képezi a mozgás, valamint a szűrővizsgálatokon való részvétel. A Kossuth téren a Novartis jóvoltából ingyenes kardiovaszkuláris mérést biztosítanak a szervezők ezen a napon.

Mi más is lehetnek a fődíj, mint egy vadonatúj kerékpár 

Éliásné Fancsalszki Éva, a Nyírségi Civilház szervezője kiemelte, az idén 14 városrészben fogadják a bringás pontokon a kerékpározókat, pici ajándékkal, frissítőkkel, és persze biztató szavakkal, hiszen aki végig szeretne haladni az összes ponton, több mint 60 kilométert fog letekerni. Az idei program számos újdonságot is tartogat: bővült a regisztrációs és szponzori pontok száma, új helyszín a LEGO-gyár és a Bencs Villa. A fődíj pedig továbbra is kecsegtető: egy kerékpár a Bringasziget felajánlásából. 

Pataki Mihály, a Bringasziget tulajdonosa úgy fogalmazott: – Örömmel várjuk ebben az évben is ezt az eseményt, ami több ezer embert mozgatott meg az elmúlt években. 

Mi is úgy látjuk, hogy sokat változott a nyíregyháziak szemlélete, sokan ülnek biciklire, és mozognak rendszeresen, szívesen. 

– A bringás rendezvényeknek van egy sajátos hangulatuk, már csak a jó időt kívánjuk hozzá a jövő hétvégére – jegyezte meg viccesen, hiszen bár tekerni esőben is lehet, a napsütés mégiscsak több embernek hozza meg a kedvét az aktivitáshoz. A sajtótájékoztatón felhívták a figyelmet arra, a Bringavároson az iskolák is versenyeznek, ha csapatokkal szállnak be a játékba, értékes utalványok, nyeremények várnak rájuk.

Nyíregyházán egy másik, az egészséges életmód szellemében indult kezdeményezés is zajlik: a Bike2Work & Bike2School is „versenyben van” még egy hétig, az iskolák és foglalkoztatók pontjait ugyancsak a Bringavároson adják össze és díjazzák.  

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu