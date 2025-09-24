Nyíregyháza két kerékre pattan: jó hangulatra és bringás invázióra számítsunk a jövő szombaton!

Október 4-én, szombaton egy már jól bejáratott programmal, a Bringavárossal zárul Nyíregyháza őszi szabadtéri programsorozata. A Kossuth tér most is garantáltan tele lesz emberekkel, ismét együtt tölthetnek egy hétvégét a város kerékpárosai.

Íme egy tavalyi pillanatkép. Várhatóan rengeteg családot megmozgat a Bringaváros Nyíregyháza 2025-ben is.

Fotó: Sipeki Péter

Bringaváros Nyíregyháza 2025

A Bringaváros szerdai sajtótájékoztatóját dr. Podlovics Roland alpolgármester nyitotta, aki hangsúlyozta: 8. alkalommal szervezi meg a város, a civilek és a Bringasziget a jó hangulatú és izgalmas tekerést, ami újabbnál újabb emberekkel szeretteti meg a kerékpározást Nyíregyházán. A számokról sem feledkezett meg az alpolgármester, felidézte: – Nyíregyházát 80 kilométernyi kerékpárút- hálózat szövi át. Ami külön öröm, hogy a turisztikai szempontból kiemelt sóstói üdülőközpontba a város minden részéből el lehet jutni két keréken – mondta.

Hozzátette: az ipari park területén 14 kilométer hosszan bővült a kerékpárút-hálózat, a folytatásban Borbányát is érinteni fogja a hálózatfejlesztés, ily módon nem csak a munkába járást könnyítik meg az új kerékpárutak, hanem közvetlenül lakossági előnyökkel is járnak.

– A kerékpározás zöld, egészséges, és közösségépítő hatása is van, ahogyan a Bringavárosnak is, ahol 23 helyszínen gyűjthetik a pecsétet, a pontokat a résztvevők. Az egészséges életvitel népszerűsítése a fő célunk, melynek fontos részét képezi a mozgás, valamint a szűrővizsgálatokon való részvétel. A Kossuth téren a Novartis jóvoltából ingyenes kardiovaszkuláris mérést biztosítanak a szervezők ezen a napon.

Mi más is lehetnek a fődíj, mint egy vadonatúj kerékpár

Éliásné Fancsalszki Éva, a Nyírségi Civilház szervezője kiemelte, az idén 14 városrészben fogadják a bringás pontokon a kerékpározókat, pici ajándékkal, frissítőkkel, és persze biztató szavakkal, hiszen aki végig szeretne haladni az összes ponton, több mint 60 kilométert fog letekerni. Az idei program számos újdonságot is tartogat: bővült a regisztrációs és szponzori pontok száma, új helyszín a LEGO-gyár és a Bencs Villa. A fődíj pedig továbbra is kecsegtető: egy kerékpár a Bringasziget felajánlásából.