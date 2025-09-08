2 órája
Reggeli káosz az M3-ason: a főváros felé araszol a sor
Aki a sztrádára hajt, érdemes tisztában lennie a változásokkal. M3-as autópálya: brutális reggeli dugó Budapest felé
Figyelem, akik most indulnának a főváros felé, jobb, ha tudják: reggeli erős forgalom miatt az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, Gyöngyös térségében, a 79-es km-nél kiépített terelés előtt 1-2 km-en torlódnak a járművek, valamint távolabb Mogyoródtól az M3-as bevezetőig torlódásra kell készülni - közölte az utinform.hu.
Mint ismert ez év nyarán fejlesztések miatt rengeteg terelés, forgalomkorlátozás volt érvényben a sztrádán, a M3-ason mindkét oldalon az 54-55 km-nél a forgalomkorlátozás augusztus végén feloldották. A tervek szerint, szeptember 9-én ér véget mindkét oldalon az 40-45 km-nél a forgalomkorlátozás. A sztráda korszerűsítéséről nemrégiben ebben a cikkünkben írtunk.
Végre jó hír az M3-as autópályán közlekedőknek, de nem érdemes nagyon előre örülni!
