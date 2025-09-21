Bűnügy az ódon falak között. Mutatjuk a részleteket. A Kultúrházak éjjel-nappal című országos programsorozat keretében a Tuzséri Művelődési Ház szeptember 22. és 28. között szinte minden napra ígér valamilyen kulturális rendezvényt a Tuzsér Községért Közalapítvány támogatásával. A Dongó együttes muzsikál a gyermekeknek szeptember 22-én, hétfőn 9 órától és 10 órától. A komolyzene kapja a főszerepet ,,Filmvarázs” címmel szeptember 23-án, kedden, 18 órától a Voice&Brass együttes mutatja be műsorát a művelődési házban.

Az Iskolai és Közművelődési Könyvtárban szeptember 24-én, szerdán 17 órától a Kisvárdai Weiner Leó Alapfokú Művészeti Iskola ad koncertet Mesterművek délutánja címmel. A tudomány kerül reflektorfénybe szeptember 25-én, csütörtökön, 10.30 órakor a Lónyay-kastélyban megnyitják a 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és könyvtára című kiállítást. Tihanyi Tóth Csaba és Bognár Rita Nyáresti örökzöldek című műsorát láthatják az érdeklődők szeptember 26-án, pénteken 18.30 órától a művelődési házban.

A programsorozat utolsó rendezvénye szeptember 28-án, vasárnap lesz: a Mandala Dalszínház adja elő a hajmeresztő című bűnügyi társasjátékot a művelődési házban 18.30 órától.

