Felfoghatatlan veszteség érte a nyíregyházi zenei életet: elhunyt a közkedvelt énekes, pedagógus

Méltósággal viselt, hosszú betegség után 58 éves korában elhunyt Szilágyi Szilárd. A Cantemus Kórus oszlopos tagja három évtizedig volt a Krúdy Gyula Gimnázium pedagógusa is.

A Cantemus Kórus tenorja, Szilágyi Szilárd

Fotó: facebook/cantemus

A Cantemus Kórus tenorja

Szilágyi Szilárd a felsőfokú diplomáját a Nyíregyházi Tanárképző Főiskolán szerezte meg történelem-ének-zene szakon. Debrecenben, Kertész Tamás operaénekesnél tanult magánéneket. Nyíregyháza az elmúlt évtizedekben az ország egyik kórusfellegvárává nőtte ki magát, amiben Szilágyi Szilárdnak is nagy szerepe volt.

Csodálatos hangja bejárta az egész világot, de a nyíregyháziak is gyakran hallhatták énekelni nemcsak a Cantemus Kórusban, hanem 1994-től tagja volt a Banchieri Énekegyüttesnek is, de gyakran önálló esteken, egyházi és városi koncerteken, valamint a Szabolcsi Szimfonikus Zenekarral, és a Szabolcsi Koncert Fúvószenekarral is számos alkalommal fellépett.

Több mint 10 éve a Nyíregyházi Cantemus Kórusban főállású énekesként és sajtóreferensként is dolgozott, csodálatos élményeket és versenygyőzelmeket őrizve a világ számos pontjáról, és megajándékozva felejthetetlen hangjával a közönséget.

A Cantemus Kórus közösségi oldalán rövid idő alatt több százan fejezték ki részvétüket és mély fájdalmukat.