Előadás a digitalizációról

Chat GPT otthon és az iskolában

Pedagógusokat várnak kedden az MCC nyíregyházi központjába.

Chat GPT otthon és az iskolában

Fegyverneki Gergő

Fotó: Az MCC közösségi oldala

Az oktatás modernizációja, a digitalizáció régóta foglalkoztatja a pedagógiát elméleti és gyakorlati síkon egyaránt. Kérdéses azonban, hogy szükség van-e modernizációra, hiszen a hagyományos módszerek évszázadokig működtek és új vizsgálatok bizonyítják, igenis szükség van a papír alapú oktatásra és a klasszikus íráskészség fejlesztésére.  Mindazonáltal a Chat GPT alapjaiban változtatja meg a tudásépítéshez való viszonyunkat. Erről lesz szó azon az interaktív előadáson, amit pedagógusoknak szerveznek a Mathias Corvinus Collegium (MCC) nyíregyházi képzési központjában október 1-én, kedden 17 órától.  Fegyverneki Gergő, módszertani tréner, digitális pedagógia-szakértővel keresik a választ arra, hogy szülőként és pedagógusként hogyan fordíthatjuk a mesterséges intelligenciát a társadalom hasznára a természetes és intelligencia megtartása, erősítése mellett. 

 

