Adj egy csepp reményt – civil véradást szerveznek Nyíregyházán
Mentsen meg ön is három életet! Ezzel a szlogennel hirdetnek civil véradást a vármegyeszékhelyen
A Hierotheosz Egyesület, mint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ birtokosa, partnerségben a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Szervezetével és az Országos Vérellátó Szolgálattal közösen szervezi meg a XIII. Civil véradást. Az időpont szeptember 26-a péntek (reggel 8-tól déli 12-ig), a helyszín pedig a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal (Zöld irodaház) harmadik emeleti tárgyalója.
Előzetesen regisztrálni kell a civil véradásra
Azt kérik a szervezők, hogy a [email protected] e-mail címen szeptember 24. (szerda) 16 óráig jelezzék a részvételi szándékot. A véradásra mindenki vigye magával a személyi igazolványát, a lakcím- és a TAJ kártyáját.
